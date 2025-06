Resumen de los ataques entre Israel e Irán del 16 de junio: Irán anuncia bombardeos "ininterrumpidos hasta el amanecer"

El servicio de emergencias israelí informa que 12 heridos fueron enviados al hospital

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom ha informado que 12 personas han sido trasladadas al hospital para recibir tratamiento.

"Tras los ataques con cohetes, hasta ahora los equipos de MDA han evacuado a 12 pacientes heridos a hospitales, incluyendo 2 en condición moderada y el resto en condición leve. Grandes fuerzas de MDA están realizando búsquedas en las zonas afectadas en el área de Tel Aviv. Más actualizaciones seguirán", ha publicado el servicio en X.

“Following the rocket strikes. So far, MDA teams have evacuated 12 injured patients to hospitals, including 2 in moderate condition and the rest in mild condition. Large MDA forces are conducting searches at the scenes in the Gush Dan area. Further updates to follow. pic.twitter.com/XVPkzADDDW“