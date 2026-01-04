El ataque a Venezuela por parte de EE.UU. y la captura de Maduro, en imágenes
- Nicolás Maduro permanece recluido en un centro de detención en Brooklyn, Nueva York
- Conflicto Estados Unidos - Venezuela, última hora en directo hoy
La han bautizado como Resolución Absoluta y ha sido "la culminación de meses de planificación y ensayos", según afirmó el sábado en rueda de prensa el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine. El objetivo: atacar Venezuela desde el cielo durante la madrugada y capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
Explosiones en Venezuela
El Gobierno de Venezuela denunció pocas horas después del ataque una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas.
Pocas horas después de que se registrasen los bombardeos, pero antes de que se anunciase la retención por parte de Estaros Unidos de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el Gobierno chavista indicó en un comunicado leído en la televisión estatal VTV que se había ordenado el "inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país".
Manifestaciones
Pese a la incertidumbre del momento que el sábado se vivió en Venezuela y en los países en los que ahora residen quienes forman parte de la diáspora, defensores y opositores del chavismo salieron a las calles, también en España,
Ciudadanos y representantes nacionales e internacionales han denunciado públicamente la intervención estadounidense en Venezuela, contraria al Derecho Internacional.
"Transición" en Venezuela
Por la tarde en España, a las 11 en Mar-a-Lago, comparecieron el presidente estadounidense y los responsables de la operación en Venezuela. Lo que quiere Washington es "una transición segura y adecuada", pero hasta que llegue ese momento, no le tembló el pulso al reconocer que será Estados Unidos el que dirija el país.
Desveló lo que todo el mundo sabía: el interés en el crudo venezolano, para lo cual se reconstruirán las infraestructuras petroleras, "que va a costar miles de millones de dólares que van a pagar las (compañías) petroleras" y tras lo que "el petróleo va a fluir como tenía que fluir" para poder reinvertir los beneficios en el país caribeño.
Detención de Maduro
Trump compartió en la cuenta de su red social, TRUTH Social, una imagen de Maduro arrestado y con los ojos vendados.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían descendido del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.
Con las horas, y ya entrado el domingo en España, se han conocido más imágenes de Maduro arrestado, incluido un vídeo en el que, esposado y escoltado por agentes de la DEA, deseaba "feliz año".
Protestas del domingo
A lo largo del domingo, se van a ir sucediendo manifestaciones en toda España. A estas horas, destaca la convocada por partidos de izquierda frente a la Embajada de EE.UU. en Madrid.