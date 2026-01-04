El ataque a Venezuela por parte de EE.UU. y la captura de Maduro, en imágenes

La han bautizado como Resolución Absoluta y ha sido "la culminación de meses de planificación y ensayos", según afirmó el sábado en rueda de prensa el presidente del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Caine. El objetivo: atacar Venezuela desde el cielo durante la madrugada y capturar a su presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Explosiones en Venezuela El Gobierno de Venezuela denunció pocas horas después del ataque una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas. 03-01-2026 Los residentes se encuentran afuera de sus casas en el barrio de Gramoven, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que Estados Unidos atacó a Venezuela. REUTERS/Maxwell Briceno Pocas horas después de que se registrasen los bombardeos, pero antes de que se anunciase la retención por parte de Estaros Unidos de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, el Gobierno chavista indicó en un comunicado leído en la televisión estatal VTV que se había ordenado el "inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país". Soldados custodian el área alrededor del palacio presidencial de Miraflores tras escucharse explosiones y aviones en Caracas Cristian Hernandez AP/Cristian Hernandez

Manifestaciones Pese a la incertidumbre del momento que el sábado se vivió en Venezuela y en los países en los que ahora residen quienes forman parte de la diáspora, defensores y opositores del chavismo salieron a las calles, también en España, Manifestación de ciudadanos venezolanos tras el operativo militar de parte de Estados Unidos contra Venezuela para arrestar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, este sábado en la Puerta del Sol, en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo Ciudadanos y representantes nacionales e internacionales han denunciado públicamente la intervención estadounidense en Venezuela, contraria al Derecho Internacional. Unapersona quema una bandera de EE.UU. trasla intrvención de este país en Venezuela, en la plaza Urquinaona, en Barcelona, Cataluña (España). Alberto Paredes Alberto Paredes / Europa Press

"Transición" en Venezuela Por la tarde en España, a las 11 en Mar-a-Lago, comparecieron el presidente estadounidense y los responsables de la operación en Venezuela. Lo que quiere Washington es "una transición segura y adecuada", pero hasta que llegue ese momento, no le tembló el pulso al reconocer que será Estados Unidos el que dirija el país. El presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Club Mar - a - Lago en Palm Beach, Florida, EE. UU. ZUMA vía Europa Press ZUMA vÃ­a Europa Press Desveló lo que todo el mundo sabía: el interés en el crudo venezolano, para lo cual se reconstruirán las infraestructuras petroleras, "que va a costar miles de millones de dólares que van a pagar las (compañías) petroleras" y tras lo que "el petróleo va a fluir como tenía que fluir" para poder reinvertir los beneficios en el país caribeño. El presidente Donald Trump supervisa las operaciones militares estadounidenses en Venezuela, con el director de la CIA, John Ratcliffe (izquierda), el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller (derecha), en Mar - a - Lago. Molly Riley Molly Riley/The White House via AP

Detención de Maduro Trump compartió en la cuenta de su red social, TRUTH Social, una imagen de Maduro arrestado y con los ojos vendados. Nicolás Maduro, en una imagen difundida por Trump, preso en el buque de asalto anfibio Iwo Jima, después de ser capturado por el Ejército de EE.UU. REUTERS Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían descendido del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York. Uno de los helicópteros que transporta al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores. REUTERS/Jeenah Moon Con las horas, y ya entrado el domingo en España, se han conocido más imágenes de Maduro arrestado, incluido un vídeo en el que, esposado y escoltado por agentes de la DEA, deseaba "feliz año". Maduro, escoltado por agentes de la DEA, tras llegar detenido a Nueva York, donde enfrenta cargos de narcoterrorismo. EFE