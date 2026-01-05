Marco Rubio, el cerebro de la administración Trump que construyó el relato y facilitó la acción militar de EE.UU. en Venezuela

El actual Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha sido una figura central en el diseño y ejecución de la operación militar 'Resolución absoluta', que el 3 de enero terminaba con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con su esposa, Cilia Flores, capturados y trasladados a una prisión en suelo estadounidense.

La justificación de la Casa Blanca: los cargos que ambos enfrentan por narcoterrorismo y corrupción, entre otros, ante la justicia de EE.UU. "Nicolás Maduro fue imputado en Estados Unidos en 2020. No es el presidente legítimo de Venezuela. Es un fugitivo de la justicia estadounidense", señaló Rubio durante la rueda de prensa que el presidente Donald Trump ofreció este sábado desde su residencia en Mar-a-Lago.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, observa las acciones militares estadounidenses en Venezuela. Jim Watson / AFP

Las últimas declaraciones del republicano, descartando nuevas acciones militares y confirmando que el líder del régimen bolivariano será juzgado en su país, cierran el círculo de una estrategia que empezó hace más de 15 años y que culminó en enero de 2025 con su entrada como nuevo hombre fuerte de la política exterior norteamericana en la segunda administración de Donald Trump.

Desde entonces, el secretario de Estado no solo ha descrito la situación con Venezuela como “intolerable” para Estados Unidos o insistido en que el régimen de Maduro opera como una amenaza directa a la seguridad hemisférica, también ha presentado a Caracas como una "fuerza desestabilizadora en la región", socia de redes criminales y colaboradora de grupos como Hezbolá o de cárteles del narcotráfico como Los Soles. Así, el secretario de Estado iba perfilando el que ha sido el principal argumento de Estados Unidos para violar el espacio aéreo de un país soberano y bombardear, en contra del derecho internacional, su territorio sentando las bases ideológicas para justificar, a ojos de la Casa Blanca y ante el mundo, la primera intervención militar estadounidense en territorio latinoamericano desde la invasión de Panamá y captura de su entonces presidente, Manuel Antonio Noriega, en 1989.

La presión sostenida y la doctrina Monroe Desde 2010, Rubio ha sido uno de los principales impulsores de las sanciones contra el país de la "revolución bolivariana". Bajo su influencia, Washington ha promovido bloqueos financieros o medidas destinadas a aislar al chavismo de los circuitos internacionales, mostrando a Nicolás Maduro como un "líder ilegítimo", especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados no reconoció Estados Unidos, pero tampoco la Unión Europea. Sin embargo, el gran punto de inflexión llegaría en 2025, cuando la Casa Blanca duplicó hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención del presidente venezolano. Más allá del impacto mediático, la medida evidenció cómo una narrativa política sostenida durante años se tradujo en mecanismos concretos de presión y que encontraría en Donald Trump a su principal valedor. Cada sanción, cada advertencia pública o cada operación militar en el Caribe formaban parte de un plan gradual que, diseñado por Marco Rubio, fue ampliando sus márgenes de actuación. El secretario de Estado , Marco Rubio, hace su balance de año, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Washington. Julia Demaree Nikhinson AP/Julia Demaree Nikhinson En ese contexto, Venezuela fue asociada de forma recurrente a Cuba y Nicaragua, configurando un eje político al que Rubio atribuyó una capacidad de desestabilización insostenible para Estados Unidos. Así, la operación militar dejó de percibirse como una iniciativa personal de Donald Trump para pasar a encajar en el discurso de la "seguridad nacional", lo que quedó patente en las páginas de la última Estrategia de Seguridad Nacional: "la hegemonía estadounidense mediante el control fronterizo, la autosuficiencia económica, y la posible intervención militar para asegurar la esfera de influencia exclusiva en el Hemisferio Occidental".

Del discurso a la acción: Rubio como cerebro del ataque El salto del discurso a la acción fue progresivo. En marzo de 2025, Rubio advirtió públicamente de que Venezuela se enfrentaría a “sanciones severas y en escalada” si no cooperaba con Estados Unidos en la repatriación de ciudadanos estadounidenses, un mensaje que elevó el tono de la presión diplomática. A lo largo de ese año, impulsó audiencias en el Congreso, promovió comunicados oficiales y sostuvo una intensa actividad mediática que fue consolidando el marco ideológico de la intervención. La operación del 3 de enero de 2026 es, por tanto, el resultado de una acumulación de decisiones políticas, más que como un giro abrupto. 02.18 min Cinco meses de amenaza militar hasta la captura de Maduro Tras el anuncio de la captura de Maduro y su mujer, que fueron sacados de la cama mientras dormían por miembros de las fuerzas especiales estadounidenses Delta Force, Rubio terminó de cerrar el relato. Su intervención desde Mar-a-Lago no solo subrayó que quedaban descartadas nuevas operaciones militares en Venezuela, sino también que el objetivo militar no era una guerra, sino ejecutar una orden judicial contra Maduro, lo que eximía al presidente Trump de pedir permiso al Congreso -según establece la Resolución de Poderes de Guerra, una ley federal de 1973 que limita la capacidad de un presidente de involucrar al país en conflictos armados- y lanzaba un mensaje a la región: Venezuela es un episodio cerrado en el plano militar, pero abierto en el judicial y político. Sin embargo, la posición de Rubio frente a Venezuela no se explica únicamente en términos judiciales, geopolíticos o militares. Su historia personal ha influido de forma determinante en su visión de América Latina. Hijo de inmigrantes cubanos que salieron del país poco antes de la revolución liderada por Fidel Castro, Rubio creció marcado por el relato del exilio y la represión, una experiencia que ha vinculado en numerosas ocasiones a su trayectoria política. Desde esa perspectiva, Rubio concibe Venezuela y Cuba como parte de un mismo bloque autoritario interconectado. Defiende que la caída de Maduro debilitará directamente a La Habana, históricamente dependiente del petróleo venezolano como sostén económico. 01.21 min La presión de EE.UU. sobre el petróleo venezolano tiene en Cuba una primera víctima Además, su trayectoria política en Florida y su vínculo con la comunidad cubanoamericana también han reforzado el peso estratégico del delfín republicano. En ese equilibrio entre convicción personal, respaldo electoral y cálculo geopolítico, Rubio ha consolidado su papel como uno de los referentes de la línea dura de Washington frente a Caracas, así como el de hombre fuerte de Donald Trump y cerebro de su política en América Latina.