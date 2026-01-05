Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela que lidiará con EE.UU. durante la transición política
- El Supremo ordena su nombramiento para "garantizar la continuidad" de la nación y, previsiblemente, jurará el cargo este lunes
- A diferencia de Maduro y otros dirigentes chavistas, Rodríguez no está en la lista de recompensas de la DEA
Delcy Rodríguez Gómez (Caracas, 1969), vicepresidenta de Venezuela desde junio de 2018, es la nueva líder interina del país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ordenado que "asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, más conocida como Delcy Rodríguez, nació en Caracas en 1969. Es hija de un guerrillero marxista de la década de los 60, Jorge Antonio Rodríguez, que murió bajo custodia policial en 1976 tras ser detenido por su vinculación con el secuestro de William Niehous, un alto ejecutivo de una empresa estadounidense que operaba en Venezuela.
Está previsto que este lunes la venezolana jure el cargo como presidenta interina. La decisión de la Justicia se basa en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en los artículos 233 y 234 regula los supuestos en los que haya un vacío de poder por la falta de un presidente.
El artículo 234 indica que, ante una "falta temporal" la vicepresidenta tomará el poder por noventa días, prorrogables por la Asamblea Nacional por el mismo tiempo.
En el epígrafe 233 se apunta a cómo se debe de proceder si existe "falta absoluta" del presidente. Según el texto, Delcy Rodríguez asumirá el liderazgo del país por treinta días para "una nueva elección universal, directa y secreta".
Durante su intervención de este sábado para anunciar la activación del Consejo de Defensa de la Nación, la vicepresidenta venezolana exigió a EE.UU. la "inmediata liberación" de Nicolás Maduro, a quien defendió como el "único presidente de Venezuela". "Jamás volveremos a ser esclavos, a ser colonia, de ningún imperio", aseveró. Sin embargo, también manifestó la disposición de Caracas a mantener "relaciones de respeto" tras el "atentado" contra el país.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que van a "dirigir el país hasta que haya una transición adecuada". Tras poner en duda la capacidad de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, para tomar las riendas del país ("es una mujer muy agradable, pero no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país"), sí dejó entrever que la interlocución será con Delcy Rodríguez.
La familia Rodríguez
Tras su muerte del patriarca de los Rodríguez, que causó una gran conmoción en la opinión pública venezolana porque se produjo debido a las torturas y a los malos tratos a los que fue sometido por funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip), Rodríguez se convirtió en un mártir de la izquierda y posteriormente del chavismo.
"Los hermanos Rodríguez han dedicado toda su vida a vengar la muerte de su padre. Y lo han dicho muchas veces, que es algo personal", cuenta Virginia Linares, periodista venezolana residente en España desde hace 23 años.
Tras el tráfico fallecimiento de su padre, Delcy Rodríguez no tardó mucho en iniciarse en la vida política. También fue uno de los motivos para estudiar Derecho, carrera que cursó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y que luego continuó con estudios de Derecho Laboral y Sindical en París.
Su carrera política arranca en 2003, cuando se inició en la Coordinación General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente asumió el cargo de Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas. Desde entonces, Delcy Rodríguez siempre ha ocupado puestos en el Ejecutivo venezolano
Al igual que su hermano mayor, Delcy Rodríguez arrancó su carrera política bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013). Con la llegada de Maduro al poder, es cuando ha llegado a lo más alto del régimen chavista.
"Los hermanos Rodríguez, siempre han estado a la sombra del poder", señala Linares. "En estos últimos años, Delcy Rodríguez ha ido acumulando muchísimo poder, incluso más que Maduro", subraya la también profesora de Redacción Periodística de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Negociación con EE.UU.
"Tienen una vicepresidenta que ha sido elegida por Maduro y ahora mismo ella es la vicepresidenta y supongo que es ahora la presidenta", dijo el mandatario estadounidense durante su comparecencia del sábado para explicar la operación militar en Venezuela. Y dejó claro que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, estaba trabajando directamente con ella: "Acaba de tener una conversación con ella y está esencialmente dispuesta a llevar a cabo lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo". "No tiene más opción", añadió Trump.
A diferencia de Maduro y de otros dirigentes chavistas, como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez no está en la lista de recompensas que ha pedido la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ni tampoco su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Parece que este es un punto a su favor para que la Administración Trump mantenga una interlocución en el periodo de transición política que se abre a partir de ahora.
En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un Gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país. De acuerdo con el medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la Administración de Trump, con la intermediación de Catar.
Rodríguez tachó por entonces de falsa esa información y acusó al tabloide estadounidense de favorecer la "mentira y la carroña".
La número dos del chavismo
Una vez ha asumido oficialmente la presidencia interina, Rodríguez se convierte en la primera mujer en la historia del país sudamericano en encabezar el Ejecutivo.
Hasta la intervención militar de EE.UU. en suelo venezolano, además de ser la número dos del Gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez es desde agosto de 2024 ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.
Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; fue ministra de Comunicación e Información; canciller; directora del SEBIN, agencia de inteligencia venezolana; y también, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.
Caso 'Delcy' y encuentro con Zapatero
En enero de 2020, Delcy Rodríguez generó una gran polémica en nuestro país después de encontrarse con el exministro José Luis Ábalos en el aeropuerto Madrid-Barajas Aldofo Suárez. Y es que la vicepresidenta de Venezuela es una de las 25 personas del régimen de Maduro que tiene prohibida por la Unión Europea la entrada en el espacio Schengen por ser "responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estadi de derecho en Venezuela".
Así se originió el caso 'Delcy', que terminó siendo archivado por la Justicia. El Supremo declaró probado que el avión en el que viajaba Delcy Rodríguez aterrizó en el aeropuerto madrileño en la madrugada del 20 de enero de 2020 y que ella permaneció en las instalaciones varias horas, lo que pudo suponer una vulneración de la prohibición del Consejo Europeo de permitir su entrada en la UE, pero consideró que los hechos no constituyeron delito.
El Alto Tribunal no dudó de que el ministro Ábalos se hubiera entrevistado con Rodríguez, ni tampoco de que esta hubiera entrado en territorio nacional, vulnerando la prohibición de la UE, pero consideraba que esta "acreditada infracción" no era constitutiva de delito de prevaricación imputable al ministro.
También fue polémico el encuentro en febrero de 2020 entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. Delcy Rodríguez estuvo presente en esa cita. El Gobierno manifestó entonces que Zapatero realizó aquel viaje "en su condición de ciudadano particular" y "sin ostentar ningún cargo de representación y sin mandato alguno" del Ejecutivo.