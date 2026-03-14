Etapa 7 de la París - Niza 2026, en directo hoy: penúltima jornada con final en Isola

La séptima etapa de la París - Niza 2026 se disputa este sábado bajo unas difíciles condicione meteorológicas que han provocado la reducción del recorrido hasta tan solo 47 kilómetros de carrera en una decisión que se ha tomado esta misma mañana. Puedes seguir la etapa en directo, abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 13:55 horas.

Tras la victoria en solitario del colombiano Harold Tejada en la sexta etapa, Jonas Vingegaard mantiene el liderato de la carrera con más de tres minutos de ventaja sobre Daniel Felipe Martínez, y casi seis sobre el alemán Georg Steinhauser.

Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas respecto a la previsión de ayer, los organizadores de la carrera, en consulta con la prefectura de Alpes Marítimos, el jurado de la UCI y los representantes de los equipos y ciclistas, han decidido modificar de nuevo el recorrido de la etapa.

Para evitar los pocos descensos que se volvieron peligrosos por la lluvia en la primera parte del recorrido, los ciclistas se desplazarán ahora en los autobuses de sus equipos hasta un nuevo punto de partida situado en el kilómetro 73 de la ruta original. La meta se mantiene en Isola-Village, al final de un recorrido ahora acortado a 47 km.

La jornada ha quedado reducida a la mínima expresión para salvaguardar la seguridad de todos los implicados en la carrera, tanto corredores como aficionados, medios de comunicación, caravana publicitaria y demás protagonistas de un evento de esta magnitud.

La París-Niza, programada para finales de invierno, suele enfrentarse a condiciones meteorológicas adversas, algo que ya en el año 2024 impidió que la etapa reina finalizara en Auron.

Por tanto, las previsiones de que el danés Jonas Vingegaard asestara el golpe definitivo de cara a lograr su primera victoria en la clasificación general de la 'Carrera del Sol', se aplaza para la octava y última jornada.

La etapa 7 de la París-Niza 2026 se puede ver en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play con los comentarios de Carlos de Andrés y Miguel Ángel Iglesias a partir de las 13:55 horas. Consulta toda la información en la web rtve.es/deportes y los mejores resúmenes en RTVE Play.