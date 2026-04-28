Vít Kopriva - Rafa Jódar, en directo hoy en vídeo el partido de tenis del Mutua Madrid Open 2026

La sensación del torneo, el madrileño Rafa Jodar, se mide al checo Vit Kopriva (28 años) en los octavos de final del Master 1000 de Madrid, preámbulo de unos expectantes cuartos que pueden emparejar al de Leganés contra el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

Los caminos concentran al adolescente madrileño, de 19 años, disparado en el ranquin y con una imparable proyección tras dejar en el camino al número ocho del mundo, el australiano Alex de Miñaur, y al brasileño Joao Fonseca, hasta su llegada el abanderado de una incipiente generación, el futuro, con el italiano Sinner, el que comparte con Carlos Alcaraz el dominio del circuito.

No hay antecedentes entre Jódar y Kopriva, que tiene experiencia, hábil con el revés y que está consolidado entre los cien primeros del mundo aunque sobresale más en los torneos challenger que en los del circuito profesional.

La actual es la quinta presencia del tenista influido por Jiri Novak en los Masters 1000. Suele estancarse en las fases previas de los eventos de este rango Kopriva que disfruta de su segunda experiencia en la Caja Mágica tras la del año pasado, cuando no atravesó la primera ronda, batido por el neerlandés Tallon Griekspoor. Su mayor progresión fue en Indian Wells, donde llegó al segundo tramo.

Ya ha mejorado cualquier registro personal el checo en un Masters 1000. Los octavos era algo impensable para Kopriva cuando llegó a la Caja Mágica. Sin embargo, sus prestaciones han subido en la tierra batida de Madrid y en la primera ronda ganó con autoridad al chino Zhizhen Zhang por 6-2 y 6-0. Más consistencia tiene su segunda victoria, ante el ruso Andrey Rublev, noveno favorito, al que ganó por un doble 6-4. Después se emparejó con el francés Arthur Rinderknech que se retiró antes de empezar el tercer set. Kopriva ganó el primero pero el galo, dañado en el gemelo derecho, se impuso en el segundo.

El checo es actualmente el 66 del mundo. solo ha sido capaz de ganar dos partidos en los Grand Slam que ha jugado. Vencedor en ocho torneos challenger, llegó a ser el 60 de la clasificación ATP, la más alta que registra. La semifinal en Rio de Janeiro y los cuartos en Buenos Aires y Múnich, son sus actuaciones más sobresalientes en lo que va de 2026.

"Todavía queda un partido antes. Vamos partido a partido", respondió Jodar cuando fue preguntado, tras ganar a Joao Fonseca, por la posibilidad de jugar ante Jannik Sinner. Kopriva va antes, en octavos, el martes.