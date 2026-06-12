Mundial 2026, en directo hoy: el Canadá - Bosnia marca la actualidad de la segunda jornada

Sigue en directo la segunda jornada del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes 12 de junio continúa la competición con los partidos del Grupo B y con especial atención para el Canadá - Bosnia y Herzegovina, que te ofrecemos en directo, en abierto y gratis en La 1 y RTVE Play.

En esta segunda jornada seguiremos contando en vivo y al minuto toda la actualidad de la Copa del Mundo, cómo llegan el resto de selecciones a sus respectivos debuts y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Este viernes está prevista la comparecencia en rueda de prensa de Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:15 Gilberto Mora, el más joven de México en debutar en un Mundial

El delantero mexicano Gilberto Mora, de 17 años, se convirtió este jueves en el más joven de la historia de su país en hacer su debut en un Mundial de fútbol. Recordamos que nuestro compañero Fabián Baptista hizo un detallado análisis de las virtudes de este futbolista. Y aquí tienes el momento de su debut en el Azteca:

12:10 EE.UU. - Paraguay: dudas en la tercera anfitriona; Enciso, entre algodones en la albirroja

El partido del Grupo B entre Estados Unidos y Paraguay llega con dudas en ambas selecciones. En el 'TeamUSA' esperan que se rompa la mala racha con tres derrotas en los cuatro enfrentamientos previos. Los de Mauricio Pochettino quieren debutar con buen sabor de boca ante su afición.

Mientras, la duda en el combinado guaraní es el estado de su principal referencia ofensiva, Julio Enciso, que se reincorporó a los entrenamientos este jueves. “Está con el corazón puesto en querer ser parte de esto por la ilusión que tanto él tiene como todos los jugadores”, dijo el seleccionador Gustavo Alfaro.

12:00 El futuro de Deschamps, a debate en Francia

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha reiterado en una entrevista a 'Le Figaro' que pondrá fin a su etapa al frente de 'les bleues' al término de este Mundial, pero no ha querido desvelar su futuro: "Soy un hombre de terreno y eso puede materializarse de diferentes maneras. No he tomado la decisión sobre mi futuro y no lo voy a hacer ahora. Si lo hiciera, acabaría por saberse".

En ese sentido, el capitán de la bicampeona del mundo y vigente subcampeona, Kylian Mbappé, se ha mostrado firme: no quiere que entrene a la selección de otro país. "Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo le presiono con eso. He visto que se habla de Italia, sería feo", dijo el delantero del Real Madrid en una entrevista a la televisión M6.

11:30 El 'Dibu' ya entrena con Argentina

El portero de Argentina Eduardo 'Dibu' Martínez era una de las dudas de la selección albiceleste, la campeona del mundo, pero informa Xisco Díaz (RNE) de su regreso a la disciplina de grupo en el entrenamiento de la pasada madrugada:

“🧤El Dibu @emartinez ya entrena con @Argentina



📸Mucha expectación por ver a Messi y a Julián Álvarez



❌Nico Paz y Tagliafico se quedan sin entrenar



Todo esto y más nos lo cuenta @Xisco_DC, enviado especial de @rne pic.twitter.com/DzJLYxtWQT“ — RNE Deportes (@RNEdeportes) June 12, 2026

11:25 México y Corea del Sur lideran el Grupo A

La jornada de este jueves -y madrugada del viernes en España- nos ha dejado a los primeros ganadores de este Mundial y, de paso, candidatos a liderar el Grupo A. México dio cuenta en la inauguración de Sudáfrica ante su afición en el Azteca por 2-0. Horas después fue Corea del Sur la que se impuso a República Checa por 2-1; ese gol encajado relega a los asiáticos momentáneamente a la segunda plaza. La crónica del Corea - Chequia corre a cargo de Adrián Herrero. Aquí te dejamos el resumen de una inauguración histórica con el México - Sudáfrica:

11:10 Jonathan David lidera la generación dorada de Canadá

Con la ausencia confirmada Alphonso Davies para el debut de Canadá ante Bosnia, la selección norteamericana centra sus esperanzas en Jonathan David, delantero centro que destaca por su capacidad asociativa y movilidad. Nuestro compañero Fabián Baptista analiza a la perla canadiense.

11:05 Pista Mundial: territorio 'soccer'

Como cada día os traemos el análisis del equipo de DatosRTVE sobre el partido del día: el Canadá - Bosnia. Nuestro compañero Daniel Flores pone la lupa en el debut de otra de las tres anfitrionas, Canadá, que se estrena en Toronto frente a Bosnia. El Mundial se adentra en territorio 'soccer':

11:00 Conoce a los 26 de la Roja

Aunque ya conocíamos la lista de Luis de la Fuente desde el pasado 25 de mayo, a continuación puedes ver las imágenes oficiales (vía RFEF) de los 26 futbolistas de la selección española. No es el álbum oficial del Mundial 2026, pero te ofrecemos los cromos de la Roja: