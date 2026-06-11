Ya es oficial: José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid las próximas tres temporadas

El Real Madrid ya ha hecho oficial lo que desveló Florentino Pérez en la campaña electoral: José Mourinho será el nuevo entrenador del equipo y se convierte en el sucesor de Álvaro Arbeloa, en el que será el cuarto técnico en apenas un año, el tercero desde la destitución de Carlo Ancelotti a final de la pasada campaña.

El anuncio oficial ha llegado a menos de una hora de empezar el Mundial y detalla que el contrato tiene una duración de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

Florentino, que ha revalidado su mandato tras vencer con holgura en las elecciones de este domingo a Enrique Riquelme, desveló que el portugués era su elegido y que estaba fichado en un anuncio publicitario al finalizar un programa televisivo en el que su adversario electoral fue entrevistado. Tras finalizar el programa, el mismo 'Mou', con la camiseta del Madrid, le dijo "sí" al que ya es presidente del Madrid hasta 2030.

El pasado martes el Benfica comunicó la aceptación de la oferta en un mensaje remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, ya que cotiza en la Bolsa de su país. "El Sport Lisboa y Benfica - Fútbol, SAD informa de que el Real Madrid CF ha formalizado la intención de contratar al entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix por el valor de 15 millones de euros, correspondiente a la cláusula de rescisión del contrato de trabajo deportivo en vigor, estando el entrenador de acuerdo con esa contratación", escribieron.

Por su parte, el técnico de Setúbal se despidió del club lisboeta con un comunicado en su perfil de Instagram: "Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio".

El portugués, de 63 años, ya sabe lo que es dirigir al Real Madrid, lo hizo desde mayo del 2010 hasta mayo de 2013, cuando el club y él pusieron fin a la relación de mutuo acuerdo. El entrenador aterrizó en el equipo blanco después de hacer campeón de Europa al Inter de Milán.

Con el regreso de 'The Special One', desde la directiva se pretende dar estabilidad deportiva a un equipo que anda más desnortado que nunca y con múltiples conflictos internos en el vestuario entre jugadores y jugadores con el entrenador.

Una situación difícil de redirigir La pelea más destacada y mediática fue la protagonizada por Tchouaméni y Valverde después de un entrenamiento, que terminó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y una baja de diez días. Aunque no fue la primera ni la última. Antes, también se conoció que Rüdiger le dio un bofetón a Carreras en el vestuario, suceso que el lateral mismo confirmó. La última noticia rocambolesca de un vestuario en pleno proceso de descomposición se produjo en la antepenúltima jornada de Liga que se disputó entre semana, cuando Mbappé aseguró tras el duelo ante el Oviedo, donde fue suplente, que Arbeloa el dijo que "era el cuarto delantero" del equipo. El francés salió en la segunda parte desde el banquillo y la afición madridista le recibió con una sonora pitada, señalándole como uno de los responsables de la actual situación del club. Crece el lío en el Madrid: Mbappé dice que Arbeloa lo ha degradado a "cuarto delantero"; el entrenador lo niega "No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo... Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no estoy enfadado. Hay que respetarlo. Tengo que trabajar duro para ser titular", desvelaba en zona mixta, algo que desmintió el propio Arbeloa en la rueda de prensa posterior al duelo. El ya exentrenador del Madrid quiso zanjar la polémica antes del partido frente al Sevilla. "Justo subía para aquí y acabo de ver a Mbappé. Le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan", quiso zanjar el salmantino. Arbeloa, 36 horas después de la polémica con Mbappé: "Sé que Kylian no estaba contento y me gusta" Mourinho llega para enderezar el vestuario y convertirse en balsámico tras dos temporadas muy complicadas, sobre todo esta última, donde se han sucedido, contando con la llegada del luso, hasta tres entrenadores en apenas un año desde la marcha de Carlo Ancelotti en mayo del año pasado. El Real Madrid apostó por Xabi Alonso como sustituto del italiano para afrontar un cambio de ciclo muy exitoso que se daba por cerrado con la marcha de Carletto y de pesos pesados como Luka Modrić o Lucas Vázquez. Pero nada más alejado de la realidad. El tolosarra acabó despedido tras caer ante el FC Barcelona en la Supercopa de España, apenas seis meses después de su llegada al banquillo. El elegido para sustituirlo fue otro viejo conocido del madridismo, Álvaro Arbeloa, quien tampoco ha sido capaz de sacar lo mejor de una plantilla que hace aguas.