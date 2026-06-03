Enrique Riquelme promete el fichaje de Haaland y Mourinho da el "sí" a Florentino Pérez
- José Mourinho aparece por primera vez en un vídeo de la campaña de Florentino
- Enrique Riquelme anuncia ante notario en El Hormiguero que fichará a Erling Haaland si gana las elecciones
Mientras Enrique Riquelme visitaba el programa de El Hormiguero y anunciaba su gran fichaje si gana las elecciones, Erling Haaland, el otro candidato y presidente del Real Madrid en funciones, Florentino Pérez, mandaba un mensaje a través de sus redes sociales en el que por primera vez aparece José Mourinho.
“MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M“— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026
"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan..." con esta indirecta muy directa, empieza el video de la cuenta de la candidatura de Florentino Pérez. Tras esa frase, aparece un vídeo de José Mourinho pronunciando una sola palabra: "sí". La publicación viene acompañado de otro texto: "MOUcha historia por hacer".
Una declaración de intenciones que acaba confirmando lo que todos sabían aunque todavía no se hubiera oficializado, el portugués será el próximo entrenador del Real Madrid si Florentino gana las elecciones el próximo domingo día 7 de junio.
Sería la segunda etapa de Mourinho a los mandos del Real Madrid. Dirigió al club entre 2010 y 2013 dónde se recuerda la gran rivalidad entre el portugués y el que fuera entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola. Mou ganó tres títulos en su anterior etapa en Madrid, la Liga del 2011-2012, la Copa del Rey de 2010-2011 y la Supercopa de España de 2012.
Las apuestas de Riquelme
A la vez que Florentino anunciaba el regreso de Mourinho a la casa blanca en caso de repetir presidencia, Riquelme en su entrevista con Pablo Motos, anunciaba ante acta notarial, que su fichaje bomba para la próxima temporada será el noruego Haaland. Lo ha anunciado enseñando con la nueva camiseta del Real Madrid con el nombre de Haaland y el dorsal número 9.
El jugador del Manchester City es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Con 25 años ha ganado 14 títulos entre los que destacan una Champions y dos Premier League.
Si él es presidente, otro jugador del City, Rodri jugará en el club blanco. Riquelme también se ha comprometido y firmado que si falla a su palabra, pagará todos las cuotas de los socios durante una temporada. Otra de las promesas que ha hecho el alicantino es que el Real Madrid no dejará de ser de los socios y no se privatizará mientras él sea presidente.