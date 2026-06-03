Enrique Riquelme promete el fichaje de Haaland y Mourinho da el "sí" a Florentino Pérez

Mientras Enrique Riquelme visitaba el programa de El Hormiguero y anunciaba su gran fichaje si gana las elecciones, Erling Haaland, el otro candidato y presidente del Real Madrid en funciones, Florentino Pérez, mandaba un mensaje a través de sus redes sociales en el que por primera vez aparece José Mourinho.

"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan..." con esta indirecta muy directa, empieza el video de la cuenta de la candidatura de Florentino Pérez. Tras esa frase, aparece un vídeo de José Mourinho pronunciando una sola palabra: "sí". La publicación viene acompañado de otro texto: "MOUcha historia por hacer".

Una declaración de intenciones que acaba confirmando lo que todos sabían aunque todavía no se hubiera oficializado, el portugués será el próximo entrenador del Real Madrid si Florentino gana las elecciones el próximo domingo día 7 de junio.

Sería la segunda etapa de Mourinho a los mandos del Real Madrid. Dirigió al club entre 2010 y 2013 dónde se recuerda la gran rivalidad entre el portugués y el que fuera entrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola. Mou ganó tres títulos en su anterior etapa en Madrid, la Liga del 2011-2012, la Copa del Rey de 2010-2011 y la Supercopa de España de 2012.