Enrique Riquelme presenta su plan social para el Real Madrid: un pabellón, un hotel y espacios para socios en Valdebebas

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia a las elecciones del Real Madrid el próximo 7 de junio, presentó este miércoles su proyecto social, que incluye la construcción de un pabellón, un hotel y espacios para los socios en la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Es un proyecto por y para los socios, que sea una lugar para la convivencia", aseguró, a la vez que avanzó su idea de ampliar la capacidad del estadio Alfredo di Stéfano a 20.000 espectadores y que el equipo femenino juegue más en el Santiago Bernabéu.

El empresario, que dijo que no había podido entrar a la Ciudad Real Madrid en Valdebebas hasta que hace unos días fue a presentar su candidatura, dijo que toda su "campaña está basada en el respeto, sin confrontación, para después de 20 años poder debatir, poner opciones al socio y luego que el socio decida".

"Al ser socio del Real Madrid tienes el derecho de poder elegir. Si soy presidente, el Real Madrid volverá a ser de sus socios. Entre los años 50 y 80 los socios se sentían orgullosos de que el club fuese de todos los madridistas. Entre 2004 y 2026 el Real Madrid ha perdido cualquier opción y se ha ido debilitando que sea de sus socios. Ahora viene con la privatización. Si quedaba algún mínimo de dudas de que es de los socios, va a dejar de serlo", afirmó el presidente de Cox Energy.