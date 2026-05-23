Riquelme presenta su candidatura: "No es en contra de nadie, sino a favor del Real Madrid"

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregó este sábado la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid y, a la espera de que la junta electoral la admite o rechace, aseguró que encabeza un proyecto "tremendamente ilusionante y serio" que no va "en contra de nadie", sino a favor de la entidad.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", dijo a la prensa a su salida de las oficinas club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.