La Ertzaintza carga contra activistas de la Global Sumud Flotilla a su llegada al aeropuerto de Bilbao

La llegada de seis de los miembros de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Bilbao ha terminado con cargas de la Ertzaintza.

Los incidentes se han desencadenado cuando los miembros de la flotilla estaban posando para los medios e interrumpían el paso de una de las puertas de llegadas del aeropuerto de Bilbao.

En ese momento, agentes de la Ertzaintza han cargado contra algunos de los recién llegados y quienes les esperaban, que se habrían saltado el cordón de seguridad provocando momentos de mucha tensión.

Los altercados se han saldado con cuatro personas detenidas, dos miembros de la flotilla y dos simpatizantes, por desobediencia grave, resistencia y atentado contra la autoridad.

Según ha detallado el Departamento de Seguridad vasco, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Su regreso estaba inicialmente previsto para la víspera, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de los activistas por "las lesiones" sufridas tras ser capturados por las fuerzas israelíes cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.