PP y Vox respaldan la marcha de Sociedad Civil Española para pedir la dimisión de Sánchez tras la imputación de Zapatero

La organización Sociedad Civil Española ha convocado este sábado en Madrid una manifestación para exigir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria anticipada de las elecciones generales.

Bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!', la denominada 'Marcha por la Dignidad' partirá de la madrileña plaza de Colón y concluirá en el Arco de la Victoria, en Moncloa, según ha informado Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones, informa Efe.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado su asistencia, junto a la del jefe de la delegación europea del partido, Jorge Buxadé, y otros cargos y representantes públicos de la formación ultraderechista.

El PP, por su parte, ha enviado una delegación de diputados y senadores del Grupo Popular encabezada por su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, aunque no estará presente su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que asiste al Congreso del PP de Baleares.

"Estaremos representados en esa manifestación, que además pasa por la calle Génova", han confirmado fuentes del partido, que han confirmado que el PP acudirá sin banderas del partido porque no quieren "patrimonializar" la protesta.

La manifestación se produce en una semana en la que el presidente del Gobierno ha sufrido un golpe político con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias.