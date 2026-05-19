El PSOE traslada "tranquilidad" y "respeto" a la Justicia y el PP exige explicaciones al Gobierno: "Los capos empiezan a caer"

El Partido Popular ha exigido explicaciones al Gobierno por la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de Plus Ultra. La aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros en los primeros meses de la pandemia. La Audiencia Nacional investiga si ese dinero fue utilizado para lavar fondos. Ahora el magistrado ha tomado la decisión de imputar al expresidente por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La reacción en las filas populares ha sido instantánea. El PP ha subido a la red social X un post en el que señala que Zapatero está "imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional".

“Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional. pic.twitter.com/X13R4dpEfn“ — Partido Popular (@ppopular) May 19, 2026

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado la imputación del expresidente del Gobierno como de "extrema gravedad", dado que es el "principal consejero" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha pedido que "tiene que dar explicaciones ya". "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer", ha continuado.

También la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha aludido en X a "primer expresidente del Gobierno investigado": "El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor".

En el mismo sentido se ha expresado Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha recordado que "Zapatero hacía campaña con Sánchez y Montero mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público". "Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas" ha dicho, ya ha insistido en decir que España "no necesita más propaganda" sino "saber quién sabía qué, quien se benefició y quien va a asumir responsabilidades".

“Este twit tiene 5 días.



El hombre que susurra e inspira a Sánchez hoy está imputado por corrupción. Su mediador, su negociador, su conseguidor.



Primer expresidente del Gobierno investigado. https://t.co/7ptAFXyh1F“ — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026

"Urgen explicaciones", ha escrito con rotundidad la vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra. En la red social X ha señalado que "todo se corrompe alrededor de Sánchez". "Ahora es Zapatero el imputado, el mentor del sanchismo: tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal", ha dicho. Y se ha preguntado si es "casualidad": "¿Tampoco le conoce Sánchez?".

Igualmente ha reaccionado el portavoz Borja Sémper, que confía en que "superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario". "Todo se terminará por saber", ha dicho, "nadie es impune". Y ha añadido después "España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar".

Los líderes territoriales del PP se han referido también a la noticia. El aragonés Jorge Azcón califica la imputación de Zapatero como de una "gravedad extrema": "La degradación del PSOE no tiene límites", dice. Y el PP de Andalucía recordaba que Zapatero acompaño a Montero en la comunidad "hace solo unos días". Y señala, "la operación de la UDEF sigue en marcha".

El PSOE defiende la presunción de inocencia: "Estamos tranquilos" Fuentes socialistas han señalado su "confianza en la justicia" y también en el "derecho a la presunción de inocencia": "Estamos tranquilos", señalan. Ante las informaciones conocidas respecto a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE recuerda que fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas "marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social". "Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país", recuerdan, y dicen que esto es algo que "la derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado". "El que pueda hacer, que haga", dicen esas fuentes. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha mostrado a Zapatero "todo mi apoyo", y ha declarado su "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia" en la red social X. ““El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión.



El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia.“ — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 19, 2026 En la misma red social se ha pronunciado la portavoz del partido Montse Minguez con un escueto "no pararán". Y el diputado leonés Javier Alfonso Cedón ha publicado un mensaje en X mostrando su apoyo al expresidente Zapatero. Aunque señala "respeto absoluto a la Justicia", defiende también "su presunción de inocencia frente frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático". Cedón también ha señalado la "impecable" hoja de servicios de Zapatero: "paz, derechos, convivencia y dignidad democrática". El mismo legado ha destacado en X el alcalde de San Roque y diputado socialista por Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. "Quienes defendemos la convivencia, la paz y los derechos sociales sabemos de qué lado estar: con José Luis Rodríguez Zapatero", ha escrito, para dar al expresidente "Todo mi apoyo. hoy y siempre". Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado "de piedra" al conocer la noticia, y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado". En una entrevista en Onda Cero, el presidente castellanomanchego ha afirmado que no dispone de información sobre la imputación de Rodríguez Zapatero, aunque ha señalado que sabe que "se comentan muchas cosas". "Personalmente, me deja de piedra. Espero que pueda quedar aclarado por el bien suyo, de su familia y el buen nombre del PSOE", ha dicho García-Page, que ha admitido que la imputación de Zapatero es "una noticia telúrica". “🔴El PP ve la imputación de Zapatero de extrema gravedad y reclama explicaciones al Gobierno



▪️La primera reacción del PSOE la ha dado su portavoz, Montse Mínguez, que ha escrito en redes sociales "No pararán" https://t.co/RWxvQ7LLVr pic.twitter.com/JnMMpEnKBU“ — Radio 5 (@radio5_rne) May 19, 2026 Asimismo, ha señalado que la opinión que tiene de Rodríguez Zapatero es a raíz de su función pública y de su etapa política y ha añadido que si bien siempre le ha considerado "capaz de mover cielo y tierra para ganar votos" ha subrayado que no le ha visto "con neurosis" ni "obsesionado con el dinero". Con todo, ha apuntado que ya lleva mucho tiempo sin tratar al expresidente del Gobierno y ha confiado en que "todo pueda quedar explicado, claro, aclarado", de forma que " le vaya bien y se pueda defender".

Vox reclama una moción de censura contra Pedro Sánchez Santiago Abascal, presidente de Vox, ha considerado en X que la imputación de Zapatero "no es un hecho aislado", sino "un episodio más del Gobierno de Sánchez". Y ha apuntado directamente al actual Presidente: "es el número 1 de todas las tramas de corrupción". Por ese motivo, ha insistido en que "es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella". “La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.

Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una…“ — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 19, 2026 Desde Vox, la portavoz en el Congreso Pepa Millán insiste en que el PSOE tiene "el primer expresidente imputado". "Una banda que vino a servirse del poder y hundir España, como empezó a haciendo Zapatero sentenciando a toda una generación", ha escrito, y señala que "ahora solo queda que los jueces trabajen en libertad para que pague hasta el último". España está secuestrada por un gobierno mafioso capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder La organización Hazte Oir ha reaccionado en las redes sociales, dos palabras que se repiten quince veces: "Zapatero imputado".