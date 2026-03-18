Zapatero elogia la amnistía de Venezuela y Jorge Rodríguez lo define como "campeón de la paz"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha desplazado de nuevo a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía que ha concedido la libertad a casi 8.000 presos políticos. Allí se ha reunido con el presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano), el chavista Jorge Rodríguez, junto a otros diputados chavistas y de la oposición, que forman parte de la comisión especial creada para hacer seguimiento de la amnistía y revisar casos no contemplados en la normativa.

Durante su visita, Rodríguez Zapatero ha afirmado que este proceso será una referencia, y ha felicitado a la presidenta Delcy Rodríguez por la por esta "iniciativa unilateral", en la que ha dicho, "hay futuro" y pone "punto final ya" al odio".

Además, ha lanzado un mensaje a Estados Unidos: si quiere estabilidad en Venezuela, debe ayudar en la economía.

La ley de amnistía de Venezuela, una referencia según Zapatero "Esta va a ser una referencia, primero, porque no hay precedentes de una aprobación tan rápida y de una aplicación tan rápida", ha dicho Rodríguez Zapatero sobre esta amnistía venezolana, durante su intervención en la sede del parlamento venezolano. La amnistía, ha señalado, "afecta a un número mucho mayor de personas" en comparación, por ejemplo, con la aprobada en España relacionada con "el conflicto vivido en Cataluña". El expresidente del Gobierno español, quien ha celebrado que se reconozcan "errores", ha expresado que Venezuela vive un "momento histórico" y que él tiene una "esperanza fundada y cierta" en el futuro de la nación, lo que percibe "en el diálogo con muchos venezolanos, de oposición y de Gobierno". "No hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor, la Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. A la democracia y a los países le sientan muy bien las palabras que intentan aproximar, (...) las palabras que transmiten odio, ira, le sientan muy mal", ha señalado. La ley de amnistía general en Venezuela: un paso firme para desmontar el chavismo Diego Álvarez Patilla Además, ha hecho un llamamiento a que la amnistía sea "profunda e intensa" y ha indicado que "todas las leyes tienen resquicios e interpretaciones para llegar más allá". La ley fue aprobada el 19 de febrero para los procesos de presos políticos desde 1999, pero se aplica de forma específica a los vinculados con 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares. La Justicia había otorgado hasta el pasado jueves un total de 7.727 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares. Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales han negado la libertad plena a dos trabajadores de la prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora y de la líder y nobel de la paz María Corina Machado.

Zapatero pide a Estados Unidos ayuda para la economía de Venezuela Durante su visita, el expresidente del Gobierno de España ha recordado que la economía venezolana ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington. Por eso, ha dicho a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía. Si esto sucede, "Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (...) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea", ha señalado. Esta petición del expresidente español llega cuando Estados Unidos y Venezuela han restablecido sus relaciones diplomáticas tras de siete años de ruptura, marcados por grandes diferencias ideológicas y sanciones. El acercamiento llegó después de que tropas estadounidenses capturaran en enero a Nicolás Maduro, en un ataque militar en Caracas, que terminó por dejar a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria encargada. Desde entonces, Rodríguez ha negociado con Washington en áreas como el petróleo y el oro, y abordado otros asuntos como el narcotráfico y la migración, a la vez que demanda la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos en Nueva York.