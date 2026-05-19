El tiempo en España, martes 19 de mayo: estabilidad en casi toda la península y Baleares

La influencia del anticiclón de las Azores dejará este martes un tiempo estable en prácticamente toda la península y Baleares —salvo en el extremo norte, donde la cola de un frente llevará precipitaciones—, con temperaturas máximas y mínimas en ascenso y valores más acordes con la época del año.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con el paso del frente, se prevén cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte peninsular y precipitaciones en general débiles en Galicia y en los interiores de las comunidades del Cantábrico, mientras en el noreste se registrarán chubascos, que pueden ser localmente fuertes. En los sistemas Central e Ibérico, así como en los Pirineos orientales y zonas aledañas se desarrollará nubosidad de evolución, con probables chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta, precipitaciones que podrían ser dispersas en los prelitorales catalán y valenciano. En el resto del territorio habrá predominio de intervalos de nubes altas.

Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la península y en Baleares. EL TIEMPO TVE

Niebla matinal en Galicia y en el litoral de Alborán Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada en la península y en Baleares, ascenso puntualmente notable en zonas del interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho de Gibraltar, donde pueden descender ligeramente. El viento soplará flojo en el interior y más intenso en los litorales. Predominará la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será flojo o moderado de componentes sur y este. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes. Las mínimas también subirán de forma generalizada, salvo en el sudoeste y en el Estrecho de Gibraltar. EL TIEMPO TVE

Predicción por comunidades autónomas Galicia: Brumas y nieblas de madrugada en el litoral atlántico, y matinales en zonas altas del interior al paso de un frente que dejará lluvias débiles a moderadas en la mitad occidental, ocasionales en el este. Cielos nubosos o cubiertos con nubosidad media y abundante baja, que tienden a intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, que podría ser localmente notable en las mínimas en algunas zonas, ligero o sin cambios. Viento flojo en el sur y moderado en el norte y en el litoral, que irá acompañado de rachas fuertes en el tercio septentrional y en su litoral. Asturias: Cielos nubosos que tienden a intervalos nubosos, con probabilidad de brumas y de nieblas vespertinas en zonas altas de la cordillera. No se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, más probable en la cordillera. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable. Cantabria: Brumas y nieblas vespertinas en zonas altas del interior donde no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. Cielos nubosos que tienden a intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso, ligero a moderado en las mínimas y algo más acusado en las máximas. Viento flojo que tenderá a flojo variable. País Vasco: Brumas matinales y vespertinas en zonas altas del sur que no se descartan acompañadas de nieblas dispersas. Intervalos nubosos que tienden a poco nuboso, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en zonas altas del interior. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado; máximas en ligeros descensos o ascensos. Viento flojo. Castilla y León: Probabilidad de brumas y bancos de niebla en el norte. Intervalos nubosos, predominando los cielos poco nuboso de madrugada y por la noche, sin descartar precipitaciones débiles dispersas en montañas. Temperaturas en ascenso, excepto las mínimas en el suroeste. Viento flojo en general. Navarra: Probables brumas y nieblas matinales en el noroeste. Intervalos nubosos que tienden a poco nuboso, con probables precipitaciones débiles y dispersas en zonas altas del tercio septentrional. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado o sin cambios; máximas en ascenso. Viento flojo variable. La Rioja: Intervalos nubosos sin descartar precipitaciones dispersas, preferentemente débiles que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso. Viento flojo. Aragón: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo. No se descartan chubascos dispersos en puntos de la divisoria del Pirineo o del extremo oriental del sistema Ibérico. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable. Cataluña: Intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla en puntos del litoral, prelitoral o depresión central. Desarrollo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, con chubascos ocasionales que en el interior del cuadrante nordeste podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta o ser localmente fuertes. Temperaturas en ascenso, salvo en el caso de las mínimas en la mitad oriental, con pocos cambios. Viento flojo variable. Extremadura: Poco nuboso con nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo en general. Comunidad de Madrid: Poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en la sierra, nubosidad de evolución. Temperaturas en moderado ascenso generalizado. Viento flojo variable. Castilla - La Mancha: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en los sistemas Central e Ibérico, nubosidad de evolución. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en la mitad oriental; máximas en moderado ascenso generalizado. Vientos flojos variables. Comunidad Valenciana: Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón, donde no se descartan chubascos dispersos. Temperaturas en ascenso. Viento flojo. Región de Murcia: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas. Vientos flojos variables. Baleares: Brumas matinales. Cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas. Temperaturas en ascenso. Viento en general flojo con brisas costeras. Andalucía: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios en las mínimas de la vertiente atlántica. Vientos flojos variables. Canarias: En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso o despejado. En el norte de las islas montañosas, en general, cielos nubosos a primeras y últimas horas, con cielos poco nubosos durante el día. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Probables precipitaciones débiles y aisladas en el norte de las islas occidentales. Temperaturas sin apenas cambios, salvo ligeros a moderados ascensos en zonas altas. Viento moderado, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. En zonas altas, rolará e irá amainando. La influencia del anticiclón de las Azores dejará este martes un tiempo estable en prácticamente toda la península y Baleares. EL TIEMPO TVE