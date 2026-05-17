Bizum irrumpe en la panadería o la farmacia: los pagos inmediatos con el móvil aterrizan en los datáfonos

Paula utiliza Bizum para dividir cuentas con amigos, pagar las entradas para ir al cine e incluso las multas de tráfico. María también lo usa a menudo para comprar todo tipo de artículos en internet porque cree que es más seguro y rápido que introducir los datos de su tarjeta. Todo esto lo aplican al terreno online, pero ambas coinciden en que quizás no sería su primera opción en una tienda física. "Creo que no lo usaría porque ya tengo otras formas de pago con el móvil y no me merecería la pena cambiar", reconoce Paula. María, por su parte, no descarta probarlo en alguna ocasión.

Después de una década en activo en España, Bizum aterriza en los datáfonos y ya tiene fecha prevista para empezar a funcionar: el 18 de mayo. A partir de este lunes, se activa el mecanismo que permite pagar directamente acercando el móvil al terminal, sin necesidad de escanear códigos ni recibir enlaces como se hacía hasta ahora. Facilita su uso en el supermercado, la tienda de ropa o la farmacia de forma presencial y pasa a competir con Visa, Mastercard, Apple o Google. ¿Es este el inicio de un gran cambio de hábito dentro del consumo?

Solo el tiempo lo dirá. En todo caso, este movimiento busca abrir su negocio más allá del comercio electrónico. En 2025, más de 30 millones de usuarios hicieron un total de 1.237 millones de operaciones mediante Bizum, un 13,2% más que en 2024. De hecho, la cantidad de dinero que movieron subió más de un 53%, hasta alcanzar un total de 67.700 millones de euros, como explica el propio servicio.

¿Cómo funcionará? Los usuarios podrán emplear Bizum en las tiendas físicas a través de la tecnología NFC, directamente desde la aplicación del banco o desde una cartera digital llamada Bizum Pay que permitirá incluir otros medios de pago, por ejemplo, tarjetas bancarias. Tanto comercios como clientes deben consultar a su banco sobre la herramienta que cada entidad ha dispuesto. Bizum tiene actualmente 39 entidades adheridas, desde las más grandes como CaixaBank, Banco Santander y Banco Sabadell hasta otras de reciente creación como Bunq, Revolut o B100. Se prevé que su funcionamiento en comercios físicos sea una alternativa más para los clientes de estos bancos. Entidades como CaixaBank y BBVA aseguran que ya tienen listo todo para que la aplicación eche a andar este lunes. Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de Finanzas de la Universitat Oberta de Catalunya, considera una "buena noticia" este nuevo paso de Bizum. "Por un lado, por lo que representa para el sistema financiero español normalizar su uso", subraya. Por otro, porque traslada "la comodidad" de este método de pago al plano físico en el día a día de los establecimientos. Para argumentarlo, la experta rescata una escena habitual para los compradores de comercios electrónicos. "Acostumbrados a tener el teléfono cerca, nos resulta más cómodo utilizar Bizum", afirma. Evitamos levantarnos del sofá o de la silla para sacar la tarjeta de la cartera, dar nuestros datos y alargar aún más el proceso. Ahorrar unos minutos en esta vida llena de prisas sí que no tiene precio. 01.21 min El 57% de las transacciones en España todavía se pagan en efectivo

Pagar con el móvil, cada vez más habitual La nueva propuesta de Bizum quiere aprovechar el tirón de los pagos realizados con el móvil, una opción que ha ganado popularidad en los últimos años. En España, el porcentaje de compras con tarjeta física en los establecimientos pasó del 28% en 2022 al 32% en 2024, según un estudio del Banco de España [ver PDF]. Por su parte, los pagos realizados con móviles pasaron del 4% al 7% en ese mismo periodo, es decir, casi se duplicaron, lo que evidencia una tendencia a favor de esta alternativa. Este informe del Banco de España constata que la seguridad en los pagos (16%) y la facilidad en el uso (17%) son los dos motivos principales que favorecen que medios alternativos como Bizum cada vez conquisten más terreno a la hora de abonar una compra en nuestro país. La mayor privacidad (15%), el menor coste (14%) y la rapidez (12%) influyen en la elección. Con estos datos, todo parece indicar que el auge del teléfono como cartera online ha llegado para quedarse. Pero, asegura Elisabet Ruiz-Dotras, este aterrizaje de Bizum en los supermercados y tiendas de toda la vida traerá también ventajas para los comercios. Su incorporación al día a día no les obligará a ninguna inversión adicional porque podrán ofrecer esta función con los datáfonos que ya tienen en sus mostradores. 01.12 min El 35% de los españoles guarda más efectivo que antes del apagón Otra ventaja es la inmediatez, ya que "recibirán el dinero de forma instantánea", destaca la experta: "Hablamos de miles de euros para un comercio. Esto es muy importante". Además, "las comisiones serán más bajas" porque desaparecerán intermediarios como Visa o Mastercard de la ecuación.

Incentivos para el usuario Elisabet Ruiz-Dotras sitúa las incógnitas sobre la acogida de este nuevo sistema del lado del comprador. "A mí, al final, como usuaria me da igual pagar con una tarjeta o con otra cosa. Si, además, me tengo que instalar una aplicación, ¿cuál es mi beneficio?", plantea. Por eso cree que Bizum y los comercios impulsarán incentivos para que los usuarios incorporen a su vida de manera progresiva esta función. La experta señala la edad como otro punto de influencia. "Los más jóvenes están acostumbrados a los pagos digitales, pero la gente más mayor mantiene el uso de efectivo o las tarjetas", remarca. Este patrón puede trasladarse a la hora de adoptar este nuevo uso y, por eso, insiste "es necesaria la incorporación de incentivos" para los usuarios. 01.20 min Transferencias inmediatas y gratis: el coste se equipara al de las no instantáneas