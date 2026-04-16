Bizum no te envía mensajes SMS alertando de actividad sospechosa en tu tarjeta, es un fraude

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje SMS cuyo remitente se presenta como Bizum y alerta de "actividad sospechosa" en la tarjeta. Es falso. La empresa proveedora de servicios de pago nos ha confirmado que es un caso de fraude por suplantación.

" Hemos detectado una operación sospechosa en su tarjeta por un importe de 1090,91 EUR ", leemos en el mensaje SMS que nos habéis remitido y cuyo remitente se presenta como Bizum. A continuación, se indica un número de teléfono al que invitan a llamar: " Si no ha sido usted llame ahora para bloquear el pago ya".

Bizum no envía este mensaje SMS

Este SMS que avisa de actividad en tu cuenta es falso, se trata de un 'smishing': un tipo de fraude por suplantación. En VerificaRTVE hemos hablado con la empresa española y confirma que se trata de una estafa. "Bizum, S.L. nunca envía mensajes SMS solicitando que se contacte telefónicamente para bloquear operaciones sospechosas, ni pide datos personales a través de este canal", señala. La compañía nos asegura que no tiene acceso a los movimientos completos en cuentas o tarjetas, "únicamente presta servicio de transferencias inmediatas entre cuentas" y siempre "a través de los bancos asociados".

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos explican que se trata de 'smishing', un tipo de fraude en el que los ciberdelincuentes "se apoyan en técnicas de ingeniería social y consiguen suplantar la identidad de empresas de confianza para engañarnos". Si recibimos una comunicación de este tipo, recomiendan guardar todas las evidencias (capturas de pantalla, factura o justificante de pago, etc.) para denunciarlo ante las autoridades y entidades bancarias.

A través de una búsqueda en la plataforma web de ListaSpam, hemos detectado que el número de teléfono que se facilita en el mensaje ha sido catalogado por los usuarios como "presunta estafa". Además, varias de estas denuncias indican la misma cantidad en el supuesto cargo, 1.090,91 euros. También encontramos indicios que muestran la naturaleza fraudulenta del SMS, como la falta de ortografía en la palabra "operac?n".

Bizum nos ha dejado unas claves para evitar este tipo de fraudes:

Sospecha de SMS con alertas de movimientos no autorizados y un teléfono que no coincida con el de tu banco.

y un teléfono que no coincida con el de tu banco. No facilites información confidencial ni llames a teléfonos proporcionados en SMS sospechosos.

ni llames a teléfonos proporcionados en SMS sospechosos. Si recibes un mensaje así, bloquea el número y comunica el incidente a tu entidad bancaria y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En VerificaRTVE hemos realizado un diccionario de las estafas más habituales en Internet -como el phishing, el smishing, el vishing y el QRishing-. En este artículo te mostramos ejemplos reales para que puedas identificarlas.

En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros bulos relacionados con el servicio de pagos Bizum. Te aclaramos que los particulares no tendrán que declarar todos los bizums a partir de 2026, es una medida para empresas y autónomos. También te explicamos que no te roban los datos bancarios por devolver un bizum, es falso.