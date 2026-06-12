Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 12 de junio

El Mundial 2026 sigue avanzando, tras su inauguración oficial en México y la disputa del México – Sudáfrica. El foco se traslada ahora a Canadá donde este viernes 12 de junio a las 21: 00 horas (hora peninsular), las selecciones de Canadá y Bosnia Herzegovina del Grupo B se enfrentarán en el estadio de Toronto (Canadá).

La organización conjunta del Mundial por parte de EEUU, Canadá y México ha obligado a la organización a realizar tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países, por lo que, tras el show de México, el espectáculo desembarca en tierras canadienses. Una hora y media antes del arranque del partido, a las 19:30 horas (hora peninsular), dará comienzo la segunda ceremonia, que volverá a tener mucho protagonismo local con artistas como Alanis Morissette o Michael Bublé.

El estadio de Los Ángeles albergará en la madrugada del 12 al 13 de junio la tercera de las ceremonias inaugurales, con algunas de las estrellas más brillantes del panorama musical mundial, entre las que se encuentra Katy Perry, que estará acompañada por la LISA (integrante del grupo de Kpop Blackpink). También participarán la sudafricana Tyla, el rapero nigeriano Rema, la brasileña Anitta y el músico de hip-hop estadounidense Future. Será antes del EEUU – Paraguay, que arrancará en la madrugada del 12 al 13 de junio a las 03:00 horas (hora peninsular).

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 12 de junio y madrugada del 13 de junio Grupo B •Canadá - Bosnia. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Toronto. Grupo C •EEUU - Paraguay. 03:00 horas del 13 de junio (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (Inglewood)