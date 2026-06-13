Brasil - Marruecos en directo hoy en vídeo el partido del grupo C del Mundial 2026
- El grupo C arranca con el que promete ser uno de los primeros grandes partidos del campeonato
- Sigue el partido entre Brasil y Marruecos en directo en La 1 y RTVE Play desde las 00.00 h.
Brasil y Marruecos levantan el telón del grupo C del Mundial 2026 este sábado en un duelo que medirá la eterna aspiración de la pentacampeona con una de las selecciones que más ha crecido en el fútbol internacional en los últimos años. Lo puedes ver en directo y en abierto esta medianoche en La 1, RTVE Play o en el reproductor de esta misma página.
El encuentro, que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos, enfrenta a dos candidatos claros a ocupar las primeras plazas de un grupo que completan Escocia y Haití.
Alineación de Brasil
Carlo Ancelotti se estrena como seleccionador nacional en un Mundial con Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Paquetá, Vini Jr, Igor Thiago.
Alineación de Marruecos
Mohamed Ouahbi sale con Bono, Achraf, Riad, Diop, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, Saibari y El Khannouss.
La Brasil de Ancelotti
La selección brasileña vuelve a una Copa del Mundo acompañada por la presión habitual de ser favorita. Sin embargo, esa condición llega esta vez acompañada por una realidad incómoda: la sexta estrella sigue resistiéndose desde 2002. Han pasado ya 24 años desde que Cafú levantó el trofeo en Yokohama y, desde entonces, Brasil ha encadenado decepciones, especialmente en unos cuartos de final que se han convertido en una barrera recurrente.
Para intentar romper esa dinámica, la Confederación Brasileña apostó por Carlo Ancelotti. El técnico italiano afronta su primer gran torneo al frente de una selección nacional y tiene la misión de devolver a la Canarinha a la cima del fútbol mundial. Aunque todavía lleva poco tiempo en el cargo, Brasil confía en la experiencia y la capacidad de gestión del exentrenador del Real Madrid para sacar el máximo rendimiento a una plantilla repleta de talento.
La principal amenaza brasileña estará en su ataque. Vinícius Júnior y Raphinha lideran una generación ofensiva explosiva a la que se suman nombres como Gabriel Martinelli, Matheus Cunha o el joven Endrick. Sobre todos ellos sigue proyectándose la figura de Neymar. El máximo goleador histórico de Brasil llega rodeado de dudas por su estado físico, pero también con la ilusión de disputar un Mundial que podría ser el último de su carrera.
La revelación del último Mundial: Marruecos
Enfrente estará una Marruecos que ya no quiere ser considerada una sorpresa. Los Leones del Atlas hicieron historia en Catar 2022 al convertirse en la primera selección africana capaz de alcanzar unas semifinales mundialistas y ahora afrontan el reto de demostrar que aquello no fue una excepción.
El combinado marroquí mantiene buena parte del bloque que maravilló al mundo hace cuatro años. Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi o Brahim Díaz encabezan una plantilla que mezcla experiencia y juventud y que llega con la ambición de seguir compitiendo entre las mejores selecciones del planeta.
Precisamente Brahim será uno de los focos del encuentro. El jugador del Real Madrid, convertido en una de las referencias ofensivas del equipo norteafricano, afronta su primer Mundial con la responsabilidad de liderar a una generación que sueña con repetir, o incluso superar, la gesta de Catar.
El estreno del grupo C enfrenta así a dos proyectos con objetivos muy distintos, pero igualmente exigentes: Brasil busca recuperar su lugar en la cima del fútbol mundial y Marruecos demostrar que ya pertenece a la élite. Una prueba de nivel desde el primer día para dos selecciones llamadas a ser protagonistas en este Mundial.