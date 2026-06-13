Brasil - Marruecos en directo hoy en vídeo el partido del grupo C del Mundial 2026

Brasil y Marruecos levantan el telón del grupo C del Mundial 2026 este sábado en un duelo que medirá la eterna aspiración de la pentacampeona con una de las selecciones que más ha crecido en el fútbol internacional en los últimos años. Lo puedes ver en directo y en abierto esta medianoche en La 1, RTVE Play o en el reproductor de esta misma página.

El encuentro, que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la fase de grupos, enfrenta a dos candidatos claros a ocupar las primeras plazas de un grupo que completan Escocia y Haití.

Alineación de Brasil Carlo Ancelotti se estrena como seleccionador nacional en un Mundial con Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiro, Guimarães, Raphinha, Paquetá, Vini Jr, Igor Thiago.

Alineación de Marruecos Mohamed Ouahbi sale con Bono, Achraf, Riad, Diop, Mazraoui, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, Saibari y El Khannouss.

La Brasil de Ancelotti La selección brasileña vuelve a una Copa del Mundo acompañada por la presión habitual de ser favorita. Sin embargo, esa condición llega esta vez acompañada por una realidad incómoda: la sexta estrella sigue resistiéndose desde 2002. Han pasado ya 24 años desde que Cafú levantó el trofeo en Yokohama y, desde entonces, Brasil ha encadenado decepciones, especialmente en unos cuartos de final que se han convertido en una barrera recurrente. Para intentar romper esa dinámica, la Confederación Brasileña apostó por Carlo Ancelotti. El técnico italiano afronta su primer gran torneo al frente de una selección nacional y tiene la misión de devolver a la Canarinha a la cima del fútbol mundial. Aunque todavía lleva poco tiempo en el cargo, Brasil confía en la experiencia y la capacidad de gestión del exentrenador del Real Madrid para sacar el máximo rendimiento a una plantilla repleta de talento. La principal amenaza brasileña estará en su ataque. Vinícius Júnior y Raphinha lideran una generación ofensiva explosiva a la que se suman nombres como Gabriel Martinelli, Matheus Cunha o el joven Endrick. Sobre todos ellos sigue proyectándose la figura de Neymar. El máximo goleador histórico de Brasil llega rodeado de dudas por su estado físico, pero también con la ilusión de disputar un Mundial que podría ser el último de su carrera.