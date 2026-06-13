Achraf Hakimi, el líder nacido en España que ha llevado a Marruecos a la élite mundial

Achraf Hakimi es el gran referente de Marruecos y uno de los futbolistas nacidos en España que representan a otra selección. El lateral derecho del PSG, nacido en Madrid, comparte vestuario con otros jugadores nacidos en España como Brahim Díaz, Munir El Kajoui, Ismael Saibari, Chadi Riad y Ayoube Amaimouni.

Su imagen más recordada llegó en el Mundial de Qatar 2022. Hakimi marcó el penalti decisivo ante España en octavos de final y clasificó a Marruecos para unos cuartos mundialistas por primera vez en su historia. Aquel torneo terminó con los africanos alcanzando unas históricas semifinales.

Hakimi es ídolo y ejemplo a seguir en Alcazarquivir (Marruecos), la ciudad natal de su madre. El jugador marroquí cuenta con un estadio a su nombre desde la visita que realizó en 2022, justo después de finalizar el pasado Mundial. En 2024, Hakimi también participó en la inauguración de la PSG Academy de Marruecos, ubicada en Tamaris (Casablanca), con el fin de impulsar el talento local.

La voz del vestuario marroquí

Aunque llegó a pasar por las categorías inferiores de la selección española, Hakimi pronto tuvo claro que su futuro estaba en Marruecos. "No me sentía como en casa", explicó años después en una entrevista con Marca. Una decisión que acabó marcando el rumbo de su carrera internacional y que contó con el respaldo de su familia. El actual lateral del cuadro parisino debutó en 2016, con apenas 18 años y cuando la selección ocupaba el puesto 57 del ranking FIFA. Desde entonces se ha convertido en capitán y referente del equipo, acumulando 95 encuentros y 11 tantos; bajo su liderazgo, Marruecos ha alcanzado recientemente la séptima posición del ranking mundial, tras la derrota de Holanda ante Argelia en el amistoso disputado el miércoles 3 de junio de 2026. El jugador afronta con su selección el reto de confirmar que lo logrado en Qatar no fue casualidad.

Su trayectoria ha estado marcada por un susto a lo largo de la presente temporada. Una rotura en el tobillo izquierdo que sufrió ante el Bayern el pasado 4 de noviembre le mantuvo dos meses de baja, poniendo en tela de juicio su participación en la Copa de África 2025 celebrada en Marruecos; le hizo perderse los dos primeros compromisos internacionales. Aun así, su peso dentro del vestuario nunca estuvo en duda. "Es el jugador más importante para mí", llegó a afirmar el entonces seleccionador, Walid Regragui, cuando anunció la convocatoria el pasado 7 de noviembre.

La colección de títulos no deja de aumentar

A nivel de clubes, Hakimi atraviesa el mejor momento de su carrera. A sus 27 años ya ha conquistado tres Champions League, una con el Real Madrid en la 17-18 y las dos consecutivas con el PSG, además de varios títulos ligueros en Francia y un Scudetto en Italia. La pasada temporada, su brillante rendimiento en Europa le permitió situarse entre los mejores futbolistas del mundo y alcanzar el sexto puesto en la clasificación del Balón de Oro. Cabe mencionar que, a pesar de la polémica que rodea la reciente edición de la Copa de África, sobre el papel es campeón continental y además consta de un bronce olímpico logrado en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Con un palmarés cada vez más amplio y una influencia decisiva tanto en club como en su selección, Hakimi ya figura entre los grandes referentes del fútbol africano contemporáneo. Su nombre empieza a abrirse paso junto a leyendas como Samuel Eto'o, George Weah y Didier Drogba con el factor diferencial que desempeña como lateral derecho.

*Noticia escrita por el estudiante en prácticas Ilias Bentadda Sebti, bajo la supervisión de Rodrigo Álamo