La justicia francesa confirma que el futbolista Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

El capitán de la selección de Marruecos y lateral del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia por violación por una presunta agresión sexual a una mujer en 2023. El jugador se sentará en el banquillo después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso.

Su defensa había pedido el sobreseimiento de la causa, pero no lo ha conseguido.

El futbolista ha conocido esta decisión judicial en la concentración de su país, Marruecos, en el Mundial de EE.UU. y a pocas horas del partido que jugará contra Escocia.

En un mensaje en redes sociales, Hakimi ha dicho que "si no fuera conocido, no habría caso", que espera el juicio "desde el primer día" y que ahora lo hace con "impaciencia". "Por fin podré hablar", ha afirmado.