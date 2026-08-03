'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en el segundo mejor estreno de EE.UU. e impulsa una recaudación histórica

La nueva película protagonizada por el hombre arácnido, Spider-Man: Brand New Day, ha estado cerca de romper todos los registros de taquilla de Estados Unidos en su primer fin de semana en la gran pantalla. Con 355 millones de dólares recaudados, y teniendo en cuenta la inflación histórica, el nuevo filme de Tom Holland y Zendaya solo se ha quedado por detrás de Vengadores: Endgame, de 2019, que obtuvo en su fin de semana de debut 357 millones de dólares.

Al éxito de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU por sus siglas en inglés) se suma el furor por La Odisea de Christopher Nolan y el efecto llamada para los menores de Toy Story 5 o Minions & Monsters, lo que ha completado el fin de semana con mayor recaudación en la historia de los cines estadounidenses, teniendo a su favor una vez más el dato de la inflación.

Todas las cintas juntas han recaudado un total de 412 millones de dólares. A los 355 millones del superhéroe de Nueva York, hay que sumar 51 millones de la última adaptación de la obra de Homero. Ya en tercera posición está la película del estudio de Pixar, con 6,3 millones, seguida por todas las demás.

Donde sí ha establecido un nuevo récord el personaje compartido por Sony y Disney ha sido en el preestreno (puesto que no se estrenó el viernes, sino el miércoles 29 de julio). En este apartado ha recaudado 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana, superando ahora sí a Vengadores: Endgame.

A nivel internacional, la nueva película de 'Spider-Man' ha recaudado 927 millones de dólares, según recoge el portal especializado Box Office Mojo. Aparte de por la inflación (las entradas en los cines, por lo general, son más caras cada año), este gran dato viene impulsado por formatos especiales que conllevan un sobrecoste: el conocido IMAX, el ya 'simple' 3D, el 4DX (movimiento de asientos, viento, agua y olores) o Screen X (formato panorámico de 270 grados de pantalla), entre otros.

"Este ha sido un estreno fenomenal y estamos muy agradecidos al público de todo el mundo por ver nuestra película tal y como estaba pensada para ser vista", ha expresado en un mensaje recogido por Variety el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que ha asegurado que el debut del largometraje "refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans de todo el mundo" y que, además, "abre la puerta a emocionantes novedades por venir".

Pese a las palabras de Feige, esta nueva entrega, la 38.ª película del MCU, parece revitalizar una fórmula que parecía totalmente gastada en el cine.

02.09 min Tom Hollad y Zendaya protagonizan 'Spider-Man: Brand New Day'