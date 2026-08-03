'Spider-Man: Brand New Day' se convierte en el segundo mejor estreno de EE.UU. e impulsa una recaudación histórica
- Ha sido el fin de semana con mayor recaudación en la historia de los cines estadounidenses: 412 millones de dólares
- La nueva cinta de Marvel Studios y Sony ha generado en su debut 357 millones, solo por detrás de Vengadores: Endgame
La nueva película protagonizada por el hombre arácnido, Spider-Man: Brand New Day, ha estado cerca de romper todos los registros de taquilla de Estados Unidos en su primer fin de semana en la gran pantalla. Con 355 millones de dólares recaudados, y teniendo en cuenta la inflación histórica, el nuevo filme de Tom Holland y Zendaya solo se ha quedado por detrás de Vengadores: Endgame, de 2019, que obtuvo en su fin de semana de debut 357 millones de dólares.
Al éxito de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU por sus siglas en inglés) se suma el furor por La Odisea de Christopher Nolan y el efecto llamada para los menores de Toy Story 5 o Minions & Monsters, lo que ha completado el fin de semana con mayor recaudación en la historia de los cines estadounidenses, teniendo a su favor una vez más el dato de la inflación.
Todas las cintas juntas han recaudado un total de 412 millones de dólares. A los 355 millones del superhéroe de Nueva York, hay que sumar 51 millones de la última adaptación de la obra de Homero. Ya en tercera posición está la película del estudio de Pixar, con 6,3 millones, seguida por todas las demás.
Donde sí ha establecido un nuevo récord el personaje compartido por Sony y Disney ha sido en el preestreno (puesto que no se estrenó el viernes, sino el miércoles 29 de julio). En este apartado ha recaudado 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana, superando ahora sí a Vengadores: Endgame.
A nivel internacional, la nueva película de 'Spider-Man' ha recaudado 927 millones de dólares, según recoge el portal especializado Box Office Mojo. Aparte de por la inflación (las entradas en los cines, por lo general, son más caras cada año), este gran dato viene impulsado por formatos especiales que conllevan un sobrecoste: el conocido IMAX, el ya 'simple' 3D, el 4DX (movimiento de asientos, viento, agua y olores) o Screen X (formato panorámico de 270 grados de pantalla), entre otros.
"Este ha sido un estreno fenomenal y estamos muy agradecidos al público de todo el mundo por ver nuestra película tal y como estaba pensada para ser vista", ha expresado en un mensaje recogido por Variety el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que ha asegurado que el debut del largometraje "refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen teniendo con los fans de todo el mundo" y que, además, "abre la puerta a emocionantes novedades por venir".
Pese a las palabras de Feige, esta nueva entrega, la 38.ª película del MCU, parece revitalizar una fórmula que parecía totalmente gastada en el cine.
El cine de superhéroes ve la luz al final del túnel
Spider-Man: Brand New Day supone el segundo proyecto cinematográfico de la Fase 6 del MCU, tras el estreno un año atrás de Los 4 Fantásticos: primeros pasos. La familia superheróica acumuló una recaudación global de 521.858.728 dólares, lo que salvó los costes de producción, pero no contentó del todo a los dirigentes de Marvel Studios.
Los últimos proyectos protagonizados por sus superhéroes no han alcanzado la recaudación esperada y cerraron la Fase 5 con el peor dato de taquilla de todo su universo cinematográfico.
No obstante, el gran dato del Hombre Araña en la primera semana de estreno revitaliza el proyecto y da esperanzas de alcanzar no solo los mil millones de dólares de taquilla (sería la primera desde Deadpool y Lobezno en 2024), sino de sobrepasar la ansiada barrera de los 2.000 millones: ninguna superproducción estadounidense lo logra desde Avatar: la forma del agua en 2022 y el MCU no lo ha repetido desde Vengadores: Endgame.
Precisamente, fue la anterior película del superhéroe arácnido la que estuvo más cerca de lograrlo, puesto que Spider-Man: No Way Home recaudó 1.921.426.073 millones de dólares en diciembre de 2021.
Los malos datos del cine de superhéroes no solo se circunscriben a Marvel Studios, ya que Sony tuvo que dar por finalizado su proyecto de villanos de Spider-Man como Venom, Morbius o Kraven; y en DC, tras el colapso de su anterior universo cinematográfico, el nuevo comienzo liderado por James Gunn ha sido muy descafeinado en cuanto a seguimiento en las salas: Superman hizo 618.723.803 dólares de recaudación en 2025 y Supergirl apenas ha sobrepasado los 100 millones de dólares tras casi dos meses de su estreno.
Es por eso que Marvel Studios ha sabido utilizar a su 'amigo y vecino' Spider-Man para atraer la atención de los espectadores a solo cinco meses del estreno de Vengadores: Doomsday, que promete desestabilizar todo el multiverso del MCU y competirá en su fin de semana de debut el 18 de diciembre con la tercera entrega de Dune.