'Supergirl', una película imperfecta y caótica pero interesante, como su protagonista

Después del éxito de Superman (James Gunn, 2025) esperábamos mucho de la película de Supergirl, ya que tiene un estupendo director, Craig Gillespie (Lars y una chica de verdad, Yo, Tonya, Cruella) que ha rodado películas sobre mujeres fuertes, se inspiraba en uno de los mejores cómics del personaje (Supergirl. La mujer del mañana), contaba con la producción del propio Gunn y tenía a dos actores que parecían (y lo son) perfectos para los protagonistas: Milly Alcock y Jason Momoa (Lobo).

Pero el resultado no es tan redondo como nos hubiera gustado y la película ha acabado siendo imperfecta y caótica, como la propia Supergirl. Primero, porque Gillespie no logra otorgar su personalidad a la historia, que acaba convertida en otra odisea espacial con toques de humor y una estupenda banda sonora, al estilo de James Gunn (Guardianes de la galaxia). Nos hubiera gustado ver algo más rompedor, como las tres películas mencionadas arriba.

Segundo, porque el film acaba siendo un batiburrillo de otras películas, como Mad Max, X-Men, Star Wars, Guardianes de la Galaxia... sin lograr encontrar una personalidad propia.

Tercero, porque las escenas de lucha, no son demasiado espectaculares, adolecen de emoción, e incluso se hacen un poco repetitivas. Sobre todo, debido al abuso del recurso de la Kryptonita. Está bien que Supergirl se las tenga que apañar sin poderes y que demuestre que se puede enfrentar a los malos sin ellos, pero no que se los quiten cada vez que vaya a pelear.

En la parte positiva, Supergirl es una película emocionante, entretenida y divertida, con unos protagonistas estupendos, muy feminista, y que os hará pasar un buen rato. Aunque, como comentábamos, esperábamos más de un director tan interesante como Gillespie.

Fotograma de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Una historia de venganza La película nos cuenta la historia de Supergirl (Milly Alcock), que, a diferencia de Superman (que solo era un bebé cuando escapó de Krypton), vió morir a su familia y a su planeta cuando era una niña, lo que le provocó un trauma que todavía no ha podido superar. Por eso no tiene ningún interés en ser una superheroina, como su primo, y se pasa la vida buscando soles rojos que le quiten sus poderes y le permitan ir de cogorza en cogorza junto a su mascota, Krypto. Hasta que un día se cruza en su camino Ruthye (Eve Ridley), una joven que busca venganza de un pirata espacial, Krem de las Colinas Amarillas (Matthias Schoenaerts), que ha asesinado a toda su familia. Aunque al principio Supergirl pase de todo, un incidente le hará decidirse a ayudar a la niña y a enfrentarse a esos poderosos piratas espaciales. Fotograma de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.) Un viaje a través de la galaxia que también será el viaje del héroe para nuestra protagonista, que tendrá que decidir si quiere seguir con su autodestructiva vida o asumir la responsabilidad que conllevan sus poderes para ayudar a los demás. Ya sabéis el mantra de Spiderman: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". En ese camino hacia la venganza, Supergirl también nos demostrará que, por mucho que a Superman le gustaría, ella tiene su propia personalidad y no es tan "blandita" como su primo. Porque la película, escrita por Ana Nogueira, también es muy feminista. Fotograma de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.)

Un estupendo reparto (menos el villano) Lo mejor de la película son sus protagonistas, empezando por Milly Alcock (La casa del dragón), que sabe hacer humana a Supergirl y dotarla de aristas. Su Kara Zor-El es divertida, inteligente y poderosa. Y no depende se sus poderes para enfrentarse a los problemas. Y sabe mostrar la evolución del personaje desde esa mujer destrozada hasta algo más luminoso (pero siempre manteniendo una personalidad). Se agradece que no haya intereses románticos en la historia y que el mayor amor de Kara sea su mascota, Krypto, que vuelve a enamorarnos, como ya pasó en la película de Superman. Cuando supimos que Jason Momoa iba a interpretar a Lobo (un cazarrecompensas macarra con la fuerza suficiente para enfrentarse a Superman), los aficionados nos alegramos y es que es uno de esos casos en los que un actor parece haber nacido para interpretar a un personaje. Y se nota que se lo pasa genial haciéndolo. Así que no nos extrañaría que acabara protagonizando su propia película. Cada una de sus intervenciones es caótica y divertida. Fotograma de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.) La joven Eve Ridley también está estupenda como Ruthye, esa joven que busca venganza contra los piratas que mataron a su familia y que consigue la ayuda de Supergirl. El mayor problema de la película, y para mi sigue siendo un misterio que después de 26 años las productoras no aprendan, es el villano, Krem de las Colinas Amarillas (Matthias Schoenaerts), que parece escapado de Mad Max y al que Supergirl podría vencer con ambas manos atadas a la espalda. Por eso se abusa del recurso de la kryptonita o los soles rojos todo el rato. Fotograma de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.) Con un protagonista poderoso y atractivo la cosa habría mejorado mucho. Dicen que un superhéroe se mide por sus villanos y esta película vuelve a demostrarlo. Y no será porque falten villanos en el Universo de DC. De hecho, si Supergirl se hubiera enfrentado al propio Lobo la cosa habría sido mucho más interesante. En fin, una película con el sello de James Gunn: divertida, entretenida, con unos protagonistas estupendos, mucha acción, un potente mensaje feminista y una estupenda banda sonora. Pero en la que echamos en falta originalidad y una personalidad propia. Cartel de 'Supergirl' (© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.)