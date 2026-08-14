La desesperación crece en Colombia mientras buscan supervivientes y las víctimas mortales se elevan a 281

Las esperanzas de encontrar más supervivientes del potente terremoto que sacudió Colombia a principios de esta semana han comenzado a desvanecerse este jueves tras agotar la 'ventana de vida' de las primeras 72 horas cruciales. Los rescatistas han reducido el alcance de las búsquedas y las familias en las zonas más afectadas siguen esperando noticias de sus parientes desaparecidos.

Un ejemplo es Cali, la tercera ciudad más grande del país, donde los equipos han pasado de las labores de búsqueda y rescate a la remoción de escombros en la mayoría de los lugares afectados. Hasta ahora, 348 personas han sido rescatadas.

El sismo de magnitud 7,4 sacudió la región poco después de las 7:30 hora local del lunes (14:30 hora peninsular española), derrumbando edificios de apartamentos, dañando viviendas, escuelas y hospitales, y provocando que los residentes salieran a las calles en todo el oeste de Colombia.

Según el último parte este jueves de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al menos 281 personas han muerto, 3.971 han resultado heridas y 379 siguen desaparecidas. Además, 10.677 viviendas están destruidas, hasta 65.841 están averiadas y 127 edificios han colapsado.

A todo ello hay que sumar daños en cinco aeropuertos, 12 puentes peatonales, 34 puentes vehiculares, 198 vías, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos. Hasta el momento, de los 250 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 228 de ellos, de los cuales 13 son menores de edad.

Las réplicas ponen en peligro a los rescatistas Los equipos trabajan con mucha cautela para evitar nuevos derrumbes mientras decenas de voluntarios retiran a mano los escombros más pequeños. No obstante, desde el lunes se han registrado más de 150 réplicas, lo que aumenta los riesgos para los rescatistas que trabajan en zonas muy inestables. Fuera de las grandes ciudades, los grupos de rescate han denunciado que los pueblos y comunidades más pequeños siguen lidiando con la escasa o nula respuesta del Gobierno colombiano. 01.29 min Colombia busca vida entre los escombros Nazly Lozano, asistente del programa del Comité Internacional de Rescate (IRC) en la ciudad portuaria de Buenaventura, al noroeste de Cali, ha criticado que los rescatistas no llegaron a algunas zonas afectadas hasta la noche del miércoles, lo que obligó a los habitantes a excavar entre los escombros con las manos desnudas en una búsqueda desesperada de sobrevivientes. Trabajadores del IRC han informado también que algunos barrios de Buenaventura permanecen inaccesibles debido a grupos armados, algunos de los cuales confiscaron donaciones de alimentos y prometieron distribuirlas por su cuenta.

Crisis humanitaria y ahora, también política El desastre se perfila como la primera gran prueba para el presidente conservador Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo tres días antes del terremoto y basó su campaña en la reducción del gasto público. Ahora enfrenta la tarea de financiar la ayuda y la reconstrucción, demostrando al mismo tiempo que su Gobierno puede gestionar una crisis nacional. El dirigente anunció el miércoles que declarará el estado de emergencia económica y creará un fondo de reconstrucción para canalizar la ayuda nacional e internacional hacia la reconstrucción de hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura. Funcionarios colombianos también han rechazado las críticas sobre la gestión de la ayuda extranjera, afirmando que el Gobierno no ha rechazado la oferta de ningún país, pero que solo aceptará equipos internacionales de búsqueda y rescate que cumplan con los estándares de certificación reconocidos. Imágenes descontextualizadas e inteligencia artificial para desinformar sobre el terremoto en Colombia Carmen Hernaiz, María José Artuch