Imágenes descontextualizadas e inteligencia artificial para desinformar sobre el terremoto en Colombia

Mientras Colombia arrastra las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el día 10 de agosto, en redes sociales se difunden imágenes y vídeos generados con inteligencia artificial o antiguos, que no se corresponden con la situación del país. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos ejemplos de la desinformación que está circulando tras el temblor que ya deja 265 muertos.

No es un edificio derrumbándose por el terremoto de Colombia, es IA Circula en redes sociales un vídeo compuesto por varias secuencias. En la primera se ve un edificio derrumbándose sobre la escalera de un camión de bomberos. Un mensaje compartido más de 900 veces en X desde el 11 de agosto adjunta la grabación y afirma en inglés: "Más sobre el terremoto de Colombia". Es falso, el vídeo está generado con inteligencia artificial. Mensaje que difunde como real este vídeo de un edificio derrumbándose creado con IA VerificaRTVE La secuencia está creada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 99% de fiabilidad en su predicción que ha sido creado con esta tecnología y la herramienta de Proyecto Iveres concluye lo mismo con un 75,75% de probabilidad. SynthID determina que la grabación ha sido creada con la IA de Google. Puedes ver los resultados de las herramientas en la imagen inferior. Análisis de las herramientas de detección de IA VerificaRTVE Apreciamos también errores gráficos propios de los contenidos generados con IA. Como puedes comprobar en la siguiente imagen, la escalera del camión de bomberos atraviesa el edificio. Tras la caída del bloque, aparece una estructura roja en el camión que no estaba al comienzo del vídeo. Detección de fallos propios de los contenidos creados con IA VerificaRTVE

Esta carretera partida en dos es Colombia, pero en 2025 Un vídeo difundido en Instagram el 13 de agosto muestra a varias personas caminando por una carretera de asfalto agrietada, que unos metros más adelante aparece rota y con uno de los lados hundido a muchos metros de distancia. "Un impacto considerable en la infraestructura vial dejaron los intensos movimientos de tierra provocados por el terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia", dice el mensaje que comparte la grabación. El vídeo es de Colombia, pero es antiguo. Mensaje que difunde un vídeo antiguo como si correspondiera al terremoto en Colombia del 10 de agosto VerificaRTVE Este vídeo no guarda relación con el terremoto del 10 de agosto, circula en Internet desde noviembre de 2025. Una búsqueda inversa nos muestra la misma grabación compartida por la Radio Nacional de Colombia el 12 de noviembre de 2025. Según este medio, son imágenes de una falla geológica ocurrida en Vélez (Santander, Colombia), que provocó graves daños en la carretera Transversal del Carare. También fue compartido el 15 de noviembre en TikTok en relación con la misma falla. Varios medios de comunicación informaron de un movimiento de tierra ocurrido entre el 29 y el 30 de octubre de 2025 en Vélez (Santander, Colombia), que produjo graves daños en la carretera transversal del Carare (1, 2, 3). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó dos fotografías del suceso en su perfil de X. El Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia informó el 30 de octubre en su cuenta de X del cierre total de la vía entre Landázuri y Barbosa por el derrumbe en el kilómetro 3 y la pérdida de calzada en los kilómetros 27, 28 y 29.