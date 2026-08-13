Imágenes descontextualizadas e inteligencia artificial para desinformar sobre el terremoto en Colombia
Mientras Colombia arrastra las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado el día 10 de agosto, en redes sociales se difunden imágenes y vídeos generados con inteligencia artificial o antiguos, que no se corresponden con la situación del país. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos algunos ejemplos de la desinformación que está circulando tras el temblor que ya deja 265 muertos.
No es un edificio derrumbándose por el terremoto de Colombia, es IA
Circula en redes sociales un vídeo compuesto por varias secuencias. En la primera se ve un edificio derrumbándose sobre la escalera de un camión de bomberos. Un mensaje compartido más de 900 veces en X desde el 11 de agosto adjunta la grabación y afirma en inglés: "Más sobre el terremoto de Colombia". Es falso, el vídeo está generado con inteligencia artificial.
La secuencia está creada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado el vídeo con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 99% de fiabilidad en su predicción que ha sido creado con esta tecnología y la herramienta de Proyecto Iveres concluye lo mismo con un 75,75% de probabilidad. SynthID determina que la grabación ha sido creada con la IA de Google. Puedes ver los resultados de las herramientas en la imagen inferior.
Apreciamos también errores gráficos propios de los contenidos generados con IA. Como puedes comprobar en la siguiente imagen, la escalera del camión de bomberos atraviesa el edificio. Tras la caída del bloque, aparece una estructura roja en el camión que no estaba al comienzo del vídeo.
Esta carretera partida en dos es Colombia, pero en 2025
Un vídeo difundido en Instagram el 13 de agosto muestra a varias personas caminando por una carretera de asfalto agrietada, que unos metros más adelante aparece rota y con uno de los lados hundido a muchos metros de distancia. "Un impacto considerable en la infraestructura vial dejaron los intensos movimientos de tierra provocados por el terremoto de magnitud 7.4 registrado en Colombia", dice el mensaje que comparte la grabación. El vídeo es de Colombia, pero es antiguo.
Este vídeo no guarda relación con el terremoto del 10 de agosto, circula en Internet desde noviembre de 2025. Una búsqueda inversa nos muestra la misma grabación compartida por la Radio Nacional de Colombia el 12 de noviembre de 2025. Según este medio, son imágenes de una falla geológica ocurrida en Vélez (Santander, Colombia), que provocó graves daños en la carretera Transversal del Carare. También fue compartido el 15 de noviembre en TikTok en relación con la misma falla.
Varios medios de comunicación informaron de un movimiento de tierra ocurrido entre el 29 y el 30 de octubre de 2025 en Vélez (Santander, Colombia), que produjo graves daños en la carretera transversal del Carare (1, 2, 3). La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó dos fotografías del suceso en su perfil de X. El Instituto Nacional de Vías (Invías) de Colombia informó el 30 de octubre en su cuenta de X del cierre total de la vía entre Landázuri y Barbosa por el derrumbe en el kilómetro 3 y la pérdida de calzada en los kilómetros 27, 28 y 29.
Este perro sí fue rescatado, pero en el mes de julio en Brasil
Se ha difundido en redes sociales la fotografía de un perro cuya cabeza asoma entre escombros y tierra. Un mensaje compartido más de 3.000 veces en X desde el 12 de agosto adjunta la imagen y dice: "Este pequeño esperaba ser encontrado. Gracias a quienes no se rinden hasta salvar una vida". Otra publicación de Instagram comparte también el 12 de agosto la imagen y da las gracias "a quienes no se rinden hasta salvar una vida". La instantánea se difunde entre otros mensajes sobre el terremoto de Colombia y el trabajo de los rescatistas. Pero no es Colombia, es Brasil, y no es actual.
La fotografía no está tomada en Colombia, sino en Brasil, y se difunde al menos desde el 30 de julio. Una búsqueda inversa nos remite a este mensaje del Ayuntamiento de Concórdia (Brasil), del pasado 30 de julio. La publicación comparte la fotografía y explica que es un animal rescatado por un equipo de Defensa Civil de la ciudad tras "quedar atrapado por el derrumbe de un muro".
Encontramos también la imagen en medios y páginas web brasileñas. Este vídeo del 1 de agosto de la televisión SBT News muestra la fotografía del perro (minuto 00:12) en un reportaje sobre el rescate del animal, que había quedado atrapado al derrumbarse una parte de la casa en la que vive con sus dueños. La misma historia ha sido recogida en esta noticia del portal OCPNews y en esta información de Globo, ambas del 31 de julio.