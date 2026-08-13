Este vídeo no muestra la destrucción de una mezquita en China, es un bulo

Circula en redes sociales un vídeo de una grúa destruyendo la cúpula de un edificio y lo presentan como si fuera el desmantelamiento de una mezquita en China en una cruzada del país contra los musulmanes. Es un bulo. La grabación corresponde a la demolición de un parque temático en Indonesia en marzo de 2025 y se ha utilizado de manera recurrente para desinformar.

El vídeo que se difunde en redes sociales tiene una duración de 1 minuto y 25 segundos y muestra una grúa derribando la cúpula de un edificio. Un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 11 de agosto adjunta la grabación y afirma: "En China continuan demoliendo mezquitas, el partido comunista declaró el Islam como ‘enfermedad mental’ y ha lanzado una cruzada contra los musulmanes destrozando mezquitas y reconvirtiéndolas en salones de bailes".