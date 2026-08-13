Este vídeo no muestra la destrucción de una mezquita en China, es un bulo
- No son mezquitas demolidas en India como parte de una campaña contra el islam
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Circula en redes sociales un vídeo de una grúa destruyendo la cúpula de un edificio y lo presentan como si fuera el desmantelamiento de una mezquita en China en una cruzada del país contra los musulmanes. Es un bulo. La grabación corresponde a la demolición de un parque temático en Indonesia en marzo de 2025 y se ha utilizado de manera recurrente para desinformar.
El vídeo que se difunde en redes sociales tiene una duración de 1 minuto y 25 segundos y muestra una grúa derribando la cúpula de un edificio. Un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 11 de agosto adjunta la grabación y afirma: "En China continuan demoliendo mezquitas, el partido comunista declaró el Islam como ‘enfermedad mental’ y ha lanzado una cruzada contra los musulmanes destrozando mezquitas y reconvirtiéndolas en salones de bailes".
No es una mezquita en China, es un parque de atracciones en Indonesia
A través de una búsqueda inversa de imagen encontramos un perfil de TikTok que compartió el vídeo el 8 de marzo de 2025 junto al siguiente texto escrito en indonesio: "Segundo día de desmantelamiento de la atracción turística Hibiscus en Puncak Bogor". A partir de una búsqueda por palabras clave, comprobamos que se trata del proceso de demolición del parque de atracciones Hibiscus Fantasy, ubicado en Puncak Bogor, en la provincia indonesia de Java Occidental (-6.7036849, 106.9765051).
Tal y como informó el periódico indonesio Kompas, la demolición se inició el 6 de marzo de 2025 debido a que se "había violado el permiso de uso del terreno". En este vídeo de YouTube puedes ver la misma escena que circula en redes grabada desde otra perspectiva. La agencia de noticias indonesia Antara proporciona esta imagen aérea en la que se observa el mismo edificio. También puedes comprobar en la foto más actual de Google Maps que el establecimiento ya ha desaparecido.
No es la primera vez que se utiliza este vídeo para desinformar. En VerificaRTVE ya te aclaramos que la grabación no mostraba la destrucción de una mezquita en India. El equipo de verificación de la agencia de noticias Reuters también desmintió el año pasado mensajes similares a los que circulan ahora en redes sociales.
El islam en China
En VerificaRTVE hemos realizado búsquedas por las palabras clave "islam", "enfermedad mental" y "partido comunista" en inglés y chino y no encontramos registros de que en China hayan declarado el islam como enfermedad mental. En un informe de 2023, Human Rights Watch acusó a China de cerrar, destruir y reutilizar mezquitas en las provincias de Ningxia y Gansu, en el noroeste del país. Un año antes, la ONU dijo que Pekín podría haber cometido crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, que alberga una gran comunidad de musulmanes. China ya se había defendido de lo que describió como "ataques difamatorios" sobre las condiciones de los uigures musulmanes que viven en Xinjiang.
En VerificaRTVE ya hemos desmontado otros contenidos falsos que buscan extender la islamofobia. Te alertamos del uso de la inteligencia artificial para difundir el discurso de odio contra Lamine Yamal por ser musulmán. También te hemos aclarado que Japón no ha presentado nuevas leyes para restringir el islam en el país.