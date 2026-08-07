Esta imagen viral de zapatos flotando en el mar en Ceuta es IA, pero la escena es real
- No es una imagen tomada por el fotógrafo Jon Nazca para Reuters, como aseguran en redes sociales
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Difunden por redes sociales una imagen de numerosos zapatos flotando en el mar junto a mensajes que aseguran que es una fotografía real de Ceuta tomada por el fotoperiodista Jon Nazca para la agencia de noticias Reuters. Es falso, se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA) a partir de una escena real. Lo corroboramos con tres herramientas de detección de IA. No es una fotografía tomada por Jon Nazca ni por otro fotógrafo de Reuters, según confirma a VerificaRTVE el codirector de la oficina de Reuters para España y Portugal, Antoine Demaison.
"La vida humana está depreciada. Foto: Ceuta - Jon Nazca /Reuters", dice un mensaje de X que comparte el 4 de agosto la imagen de numerosos zapatos flotando en el mar. Una publicación de Instagram con más de 139.500 'me gusta' desde el 4 de agosto también sitúa la instantánea en Ceuta y la atribuye al "fotógrafo de Reuters afincado en Ronda, Andalucía, Jon Nazca".
No es una fotografía de Ceuta, es IA
Esta imagen de zapatos flotando en el mar no es una fotografía de Ceuta tomada por Jon Nazca para Reuters. Nos lo confirma el codirector de la oficina de Reuters para España y Portugal, Antoine Demaison: "No es una fotografía tomada por Jon Nazca ni por otro fotógrafo de Reuters". En el repositorio de Reuters Connect hemos corroborado que no hay registros de la imagen que ha circulado por redes sociales y que se ha atribuido falsamente a Jon Nazca, tal y como puedes observar en la imagen inferior.
Se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA). Lo constatan tres herramientas de detección de IA. Con más de un 98% de fiabilidad en su resultado, Decopy.AI y la herramienta del proyecto Iveres concluyen que se trata de una imagen artificial creada con esta tecnología. Además, el detector de IA OpenAI Verify determina que esta imagen se ha generado con uno de sus modelos de inteligencia artificial.
Una imagen falsa creada a partir de una escena real
Jon Nazca ha tomado varias fotografías de las pertenencias que quedaron en el mar y la costa ceutí tras el cruce de migrantes a Ceuta del 30 de julio. La instantánea de Nazca que más se asemeja a la imagen falsa viral es esta fotografía publicada en Reuters bajo el título: "Un inflable y zapatos pertenecientes a migrantes flotan en el mar en la playa de El Tarajal, en Ceuta, España, el 31 de julio". En la siguiente imagen puedes ver esta y otras fotografías similares de los flotadores y zapatos que dejó a su paso la multitud de migrantes que entró de Marruecos a Ceuta el 30 de julio. En esta galería fotográfica de Reuters puedes encontrar otras imágenes de la cobertura que han hecho Jon Nazca y otros fotoperiodistas en el terreno.
El rastro de una tragedia con víctimas mortales y desaparecidos
Desde el 30 de julio se han ido identificando los cuerpos de quienes fallecieron en la multitudinaria entrada de migrantes a Ceuta el 30 de julio. De momento, el gobierno informa de 82 muertos, la ONG Caminando Fronteras eleva la cifra a 141 y apunta que 63 cadáveres se recuperaron en territorio marroquí y el Gobierno marroquí sostiene que fallecieron 11 personas.
A estas cifras se suman las de los desaparecidos: al menos 43 familias en Marruecos están buscando a un familiar tras la entrada a Ceuta. El gobierno ha abierto una oficina de denuncias para personas desaparecidas que está operativa en la frontera del Tarajal para que familiares y allegados puedan aportar información que facilite la identificación de las víctimas.
Desde el comienzo de la crisis migratoria en Ceuta, en redes sociales se ha desinformado sobre lo sucedido en la frontera con Marruecos con la difusión de imágenes falsas o descontextualizadas. En VerificaRTVE hemos desmentido bulos y desinformación como este vídeo de dos lanchas con migrantes llegando a Andalucía que se difundió como si fuera actual, cuando era una grabación de 2023 y estas otras imágenes que buscaban desinformar sobre la crisis en Ceuta.