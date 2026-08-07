Esta imagen viral de zapatos flotando en el mar en Ceuta es IA, pero la escena es real

Difunden por redes sociales una imagen de numerosos zapatos flotando en el mar junto a mensajes que aseguran que es una fotografía real de Ceuta tomada por el fotoperiodista Jon Nazca para la agencia de noticias Reuters. Es falso, se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA) a partir de una escena real. Lo corroboramos con tres herramientas de detección de IA. No es una fotografía tomada por Jon Nazca ni por otro fotógrafo de Reuters, según confirma a VerificaRTVE el codirector de la oficina de Reuters para España y Portugal, Antoine Demaison.

"La vida humana está depreciada. Foto: Ceuta - Jon Nazca /Reuters", dice un mensaje de X que comparte el 4 de agosto la imagen de numerosos zapatos flotando en el mar. Una publicación de Instagram con más de 139.500 'me gusta' desde el 4 de agosto también sitúa la instantánea en Ceuta y la atribuye al "fotógrafo de Reuters afincado en Ronda, Andalucía, Jon Nazca".

No es una fotografía de Ceuta, es IA Esta imagen de zapatos flotando en el mar no es una fotografía de Ceuta tomada por Jon Nazca para Reuters. Nos lo confirma el codirector de la oficina de Reuters para España y Portugal, Antoine Demaison: "No es una fotografía tomada por Jon Nazca ni por otro fotógrafo de Reuters". En el repositorio de Reuters Connect hemos corroborado que no hay registros de la imagen que ha circulado por redes sociales y que se ha atribuido falsamente a Jon Nazca, tal y como puedes observar en la imagen inferior. Resultados del buscador de Reuters Connect de las fotografías tomadas recientemente por Jon Nazca VerificaRTVE / Reuters Connect Se trata de una imagen creada con inteligencia artificial (IA). Lo constatan tres herramientas de detección de IA. Con más de un 98% de fiabilidad en su resultado, Decopy.AI y la herramienta del proyecto Iveres concluyen que se trata de una imagen artificial creada con esta tecnología. Además, el detector de IA OpenAI Verify determina que esta imagen se ha generado con uno de sus modelos de inteligencia artificial. Resultados de las herramientas de detección de IA de Iveres, OpenAI y Decopy.AI VerificaRTVE