Bulos de la crisis en Ceuta: estos videos de migrantes son falsos

Unas 50.000 personas migrantes han cruzado el paso fronterizo de Ceuta de forma irregular en una crisis que deja al menos 34 muertos. Las redes se han llenado de imágenes de la grave situación en la ciudad autónoma pero también circulan contenidos no relacionados. En VerificaRTVE te alertamos sobre los vídeos falsos de la crisis migratoria en Ceuta.

No es Ceuta, es un vídeo grabado en Turquía

Mensajes de redes comparten un vídeo en el que aparecen cientos de personas caminando por el monte y lo presentan como si fueran personas migrantes que intentan entrar en Ceuta desde Marruecos. Es falso. El vídeo se grabó el 5 de julio en un evento religioso en Turquía y no guarda ninguna relación con la situación actual en Ceuta.

Publicación de X que difunde un vídeo grabado en Turquía como si correspondiese a Ceuta VerificaRTVE

"Esto es lo que está bajando ahora mismo de Marruecos para seguir entrando a Ceuta. Ni os imagináis de la invasión que estamos viviendo ahora mismo en las calles de la ciudad", dice un mensaje compartido en X más de 9.000 veces desde el 30 de julio. La grabación, de 17 segundos, muestra a cientos de personas caminando por una colina.

Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que la grabación no es actual ni se grabó en Ceuta. Se difunde desde el 5 de julio en varios perfiles de TikTok, Instagram y Facebook. Los mensajes que comparte el vídeo original sitúan la grabación en el Monte Cudi, en Turquía, donde cada año miles de fieles conmemoran el lugar donde, según la tradición, se posó el arca de Noé tras el diluvio El alcalde de la ciudad de Sirnak, Mehmet Yarka, publicó en redes sociales otro vídeo de la conmemoración religiosa que muestra coincidencias con el que se difunde en redes, como el aparcamiento o las carpas situadas al pie del monte.

El propio Ayuntamiento convocó a los ciudadanos a través de redes sociales, anunciando el 5 de julio la celebración del quinto Día Conmemorativo del Desembarco de Noé y fletando autobuses hacia el Monte Cudi para que los fieles pudieran desplazarse. Un medio local de Sirnak publicó el programa del evento en su web, explicando que la ascensión al Monte Cudi se celebra anualmente desde 2021.