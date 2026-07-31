Bulos de la crisis en Ceuta: estos videos de migrantes son falsos
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Unas 50.000 personas migrantes han cruzado el paso fronterizo de Ceuta de forma irregular en una crisis que deja al menos 34 muertos. Las redes se han llenado de imágenes de la grave situación en la ciudad autónoma pero también circulan contenidos no relacionados. En VerificaRTVE te alertamos sobre los vídeos falsos de la crisis migratoria en Ceuta.
No es Ceuta, es un vídeo grabado en Turquía
Mensajes de redes comparten un vídeo en el que aparecen cientos de personas caminando por el monte y lo presentan como si fueran personas migrantes que intentan entrar en Ceuta desde Marruecos. Es falso. El vídeo se grabó el 5 de julio en un evento religioso en Turquía y no guarda ninguna relación con la situación actual en Ceuta.
"Esto es lo que está bajando ahora mismo de Marruecos para seguir entrando a Ceuta. Ni os imagináis de la invasión que estamos viviendo ahora mismo en las calles de la ciudad", dice un mensaje compartido en X más de 9.000 veces desde el 30 de julio. La grabación, de 17 segundos, muestra a cientos de personas caminando por una colina.
Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que la grabación no es actual ni se grabó en Ceuta. Se difunde desde el 5 de julio en varios perfiles de TikTok, Instagram y Facebook. Los mensajes que comparte el vídeo original sitúan la grabación en el Monte Cudi, en Turquía, donde cada año miles de fieles conmemoran el lugar donde, según la tradición, se posó el arca de Noé tras el diluvio El alcalde de la ciudad de Sirnak, Mehmet Yarka, publicó en redes sociales otro vídeo de la conmemoración religiosa que muestra coincidencias con el que se difunde en redes, como el aparcamiento o las carpas situadas al pie del monte.
El propio Ayuntamiento convocó a los ciudadanos a través de redes sociales, anunciando el 5 de julio la celebración del quinto Día Conmemorativo del Desembarco de Noé y fletando autobuses hacia el Monte Cudi para que los fieles pudieran desplazarse. Un medio local de Sirnak publicó el programa del evento en su web, explicando que la ascensión al Monte Cudi se celebra anualmente desde 2021.
Este vídeo de un policía marroquí abriendo una valla fronteriza es de 2021
En redes sociales se difunde como si fuera actual un vídeo en el que un policía abre una verja y decenas de personas aprovechan para cruzar. "Así grabaron a un guardia marroquí abriendo la valla fronteriza (...). Recuerda a episodios como la crisis migratoria de Ceuta de 2021", leemos en un mensaje de Instagram del 31 de julio que trata de presentar el video como actual. La grabación también la comparten como si fuera de estos días en otras redes como X y TikTok, pero es falso. Es un vídeo grabado en 2021.
Son imágenes de la crisis migratoria de mayo de 2021. Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo lo publicaron varios medios de comunicación el 18 de mayo de 2021 (1 y 2). La grabación la encontramos publicada ese mismo día en la cuenta de X el Sindicato Unificado de Policía (SUP), y se capturó en el paso fronterizo de El Tarajal.
En 2021, unas 8.000 personas traspasaron de forma irregular la frontera entre Marruecos y Ceuta. Esa situación se produjo en un contexto de tensión diplomática entre España y Marruecos por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que entonces ingresó en un hospital de Logroño para ser tratado por Covid-19.
Más de 50.000 migrantes han llegado a Ceuta desde el 30 de julio
Las últimas cifras aportadas por el Ministerio del Interior informan de la entrada ilegal de más de 50.000 personas migrantes en Ceuta desde el 30 de julio, si bien el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, eleva esa cifra a 60.000. Al menos 37.500 habían retornado a Marruecos hasta las 15.30 de este viernes 31 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido la situación como una "violación de la integridad territorial de España".