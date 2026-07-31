Sánchez denuncia la "violación de la integridad territorial de España" y garantiza "la seguridad de los ceutíes"

Veinticuatro horas después de que la llegada descontrolada de miles de inmigrantes desde Marruecos desencadenara una crisis en la frontera del Tarajal, Ceuta, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha definido lo ocurrido como una "violación de la integridad territorial española" que merece "todo nuestro reproche y condena en el nivel más enérgico posible".

Según Fuentes de Moncloa, en las últimas horas han entrado en territorio español unas 50.000 personas. La mitad de ellas, aseguran las mismas fuentes, habrían retornado ya a territorio marroquí hasta la una de la tarde de este viernes, a un ritmo de "150 personas por minuto".

El presidente del Gobierno ha visitado la zona para abordar la crisis, reunirse con las fuerzas de seguridad y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, popular Juan Vivas, que ha incrementado la estimación de inmigrantes que han llegado en las últimas horas hasta 60.000, y ha confirmado el fallecimiento de 34 personas.

Ante los medios de comunicación, Sánchez ha señalado que lo ocurrido obedece a una "lectura interesada de las mafias que trafican con seres humanos de la sentencia del Tribunal Supremo" que, ratificando otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dijo que "no tiene encaje en la repatriación de aquellas personas que entran a nado, al considerar que no existe una frontera física que sí existe cuando se atraviesa frontera terrestre".

“DIRECTO | Pedro Sánchez reitera su apoyo a la ciudad de Ceuta y califica lo ocurrido de "una violación de la integridad territorial de España"



"Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche" pic.twitter.com/P9pi0fjbgM“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 31, 2026

"Esta sentencia ha corrido como la pólvora ultimas horas por las redes mafia tráfico seres humanos y ha producido una avalancha de la dimensión y características que vimos ayer", ha dicho Sánchez.

Sánchez: "España está con Ceuta" Pedro Sánchez, que ha destacado la cooperación con las autoridades ceutíes y de Marruecos, ha expresado el compromiso de cooperación del Ejecutivo, que va a utilizar "todos los resortes y recursos del estado para garantizar la seguridad los ceutíes y convivencia en ciudad de Ceuta". También el "compromiso rotundo, total e inequívoco del Gobierno de España con el presente y futuro de Ceuta". "El Estado está aquí. Defendemos desde Ceuta la frontera como lo haríamos en la M-30 en Madrid", ha dicho el presidente. Entre otras medidas, Sánchez ha anunciado la repatriación de los inmigrantes que llegaron de forma irregular, agilizando los expedientes. Para ello se ha reunido la comisión de asilo. El Gobierno, además, ha aumentado los efectivos de las fuerzas de seguridad y ha desplegado boyas en el espigón, "para que desde el punto de vista administrativo, por señal visual, se cumpla la sentencia" del Tribunal Supremo que se ha intentado burlar. El presidente del Gobierno ha destacado que la interlocución con las autoridades marroquíes es "constante y fluida", algo diferente a lo que sucedió en 2021. Y ha aludido a los ejes de la política migratoria, que incluye "la protección de fronteras", la cooperación "en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos en países de origen y tránsito", con países como Marruecos, Senegal o con el Sahel. Ascienden a 34 los migrantes muertos en la crisis migratoria tras la entrada ilegal de más de 60.000 personas a Ceuta Pedro Sánchez ha acudido a esta cita acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. También han asistido el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Fernández, los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el director del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

Vivas denuncia "impotencia y abandono" Tras su visita a Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido despedido con insultos, gritos y pitidos por parte de un grupo de manifestantes que le esperaban en un ambiente de fuerte tensión, con un dispositivo policial reforzado. Entre los congregados se encontraban varios diputados ceutíes de Vox, que han jaleado las protestas del grupo, separado por el vallado de seguridad. Durante su intervención, el presidente de la ciudad autónoma ha asegurado que los 60.000 inmigrantes que estima, han llegado de forma masiva a la ciudad, representan más de la mitad de la población habitual de Ceuta y cinco veces más del número de inmigrantes que llegaron aquí en la última crisis migratoria de 2021. “ÚLTIMA HORA 🔴



Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, estima en "60.000" el número de personas que han entrado de manera ilegal en la ciudad: "Se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que vive Ceuta es absolutamente insostenible" https://t.co/sXCUmSBbmk pic.twitter.com/z1DMumBtHv“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 31, 2026 Vivas, que ha denunciado la situación de "impotencia y abandono", ha asegurado que seguirá de cerca el cumplimiento de las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, y ha insistido en que Ceuta necesita un plan urgente de actuaciones para hacer frente a la crisis que incluya una vuelta a la normalidad, con el retorno" cuanto antes" de las personas "que han llegado de manera masiva e irregular", garantizar la seguridad ciudadana, atender la emergencia humanitaria en la que ha derivado la crisis migratoria o compensar las vulneraciones sufridas por autónomos y propietarios de pequeños negocios que "han tenido que cerrar". En un principio estaba prevista una comparecencia conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, pero finalmente han atendido a los medios de comunicación por separado. Vivas lo ha justificado por la necesidad de preparar su comparecencia tras la reunión con el jefe del Ejecutivo central. En un texto remitido al Congreso de los Diputados, el Partido Popular ha pedido la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar sobre "la gravísima situación que atraviesa la ciudad autónoma de Ceuta como consecuencia del incremento de las entradas ilegales de inmigrantes por vía marítima" a través de Marruecos a raíz de "la imposibilidad de aplicar los rechazos en frontera en ese ámbito". Quieren conocer además las medidas que adoptará el Ejecutivo para "garantizar la integridad de las fronteras españolas y de la Unión Europea" y "el ejercicio efectivo de la soberanía nacional", y saber de qué manera se lleva a cabo la "cooperación del Gobierno con el Reino de Marruecos en materia de control migratorio". El PP critica la "debilidad" de Sánchez y exige el uso de "instrumentos excepcionales" para recuperar el control CARMEN MORALES PUISEGUR

Torres subraya que aplicará convenios migratorios de devolución El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que España aplicará los convenios migratorios que ha firmado con países como Marruecos para "devolver" a las personas que han llegado de forma masiva en las últimas horas a Ceuta. "Se va a establecer lógicamente lo que es el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, también Mauritania y Senegal", ha afirmado, en una entrevista en la radio autonómica de Canarias, donde ha precisado que se tendrán "lógicamente" en cuenta los derechos, la humanidad y la "respuesta humanitaria" ante la llegada de estas personas. Torres ha insistido en que "así está establecido" en los convenios firmados con otros países, donde también se estable las circunstancias de cada persona, según sean mayores o menores de edad. "Pero se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país", ha enfatizado. El ministro ha reconocido que la "situación es difícil y compleja", añadiendo además que el Gobierno y los ministros que tienen competencias en el ámbito migratorio han estado en contacto con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y se ha desplazado hasta la ciudad autónoma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Asturias, la portavoz del Ejecutivo y Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha insistido en que los ministerios con competencias en migración están monitorizando la situación "desde el minuto cero" y ha recalcado que "el Gobierno de España está volcado con Ceuta" con recursos, acompañamiento y colaboración, tanto con el ejecutivo de la ciudad autónoma como con el marroquí. La mejor prueba de ello, ha dicho, es la visita de este viernes del presidente del Gobierno para participar en una "reunión de coordinación". Aunque Saiz ha querido mantener el "compromiso institucional" que tenía de forma previa en Asturias, "el trabajo es constante".

Robles pide a los jóvenes y familias: "que no se dejen engañar por las mafias" También la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que el Gobierno está con Ceuta y ha hecho un llamamiento desde el punto de vista humanitario para "todos los jóvenes y familias que engañados por las mafias y han cruzado espigón". A todos ellos ha advertido que "se va a aplicar la legalidad y habrá devoluciones". Desde Cartagena, la titular de Defensa ha insistido en que "no es un problema de interpretación de la norma" y ha recalcado que "el Gobierno español está plenamente comprometido con la integridad territorial y estaremos siempre apoyando a la ciudad de Ceuta". "Tenemos que estar todos unidos en el apoyo a la españolidad y la integridad de Ceuta", ha dicho Robles, que ha insistido en la labor callada del ejército "hay que ser discreto y prudente" para no dar "pistas a los contrarios". "El ejército cumple con su obligación", ha insistido, tanto en Ceuta como en Melilla, donde la comandancia "está preparada y realizando labores".