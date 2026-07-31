El PP critica la "debilidad" de Sánchez y exige el uso de "instrumentos excepcionales" para recuperar el control

"Tan grave como lo que está pasando es que el Gobierno reaccione con esta debilidad". Así ha calificado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis desatada por la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. El PP ha socilitado la comparecencia urgente en el Congreso de Sánchez para que dé explicaciones "por la gravísima situación" que "estamos viviendo".

En la red social X, Feijóo ha exigido a Sánchez el uso de "instrumentos excepcionales" para defender "nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial". Para activarlos, ha añadido el popular, "solo resta que dé las órdenes". Feijóo ha reclamado la comparecencia urgente del Sánchez en el Congreso.

El presidente del PP ha recalcado que "a Ceuta ha seguido llegando gente toda la noche" y que "no se está haciendo nada suficiente para evitarlo". Además, ha añadido que en Melilla han entrado unos 400 irregulares.

Tellado a Sánchez: "¿Por qué no da la orden?" El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha secundado las palabras de Feijóo. "Sánchez tiene los recursos a su disposición como presidente. ¿Por qué no da la orden", ha afirmado en X. El popular cree que "la inacción de Moncloa" en esta crisis "nos pone en peligro a todos y demuestra debilidad". ““ El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, ha recalcado en Las mañanas de RNE que la frontera de Ceuta es "la frontera de España y la de Europa" y que "estaba descontrolada" y ha recordado a Sánchez que "tiene la responsabilidad" ya que "el ejército depende de él". Además, ha añadido que "nosotros ya hicimos una propuesta de modificación legislativa que hubiera permitido que esto no pasase". Bravo ha calificado de "invasión" la situación en Ceuta. "Cuando en una ciudad de 80.000 habitantes entran 40.000 o 50.000 personas, ¿cuál sería le definición que le podemos dar?", ha cuestionado, "es el gobierno el que tiene que hablar con Marruecos para dar respuestas". ““ El PP ha publicado también en la red social X una propuesta de seis puntos para paliar esta crisis migratoria. Entre ellas, anima a la "utilización de los instrumentos excepcionales" y recuperar el "control efectivo de la frontera" y "garantizar la devolución de quienes han entrado ilegalmente". Otra medida es el "despliegue de medios masivos" con "más refuerzos de Policía y Guardia Civil" así como la intervención del "Ejército". Además, solicita la presencia de Frontex y sus unidades de actuación rápida. A nivel legislativo, sugiere la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para que el rechazo en frontera aplique también a las entradas por mar en Ceuta y Melilla.