España convoca al embajador de Italia tras querer revisar Schengen y asociar la crisis a la regularización de migrantes

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado al embajador de Italia tras un tuit publicado por su homólogo italiano, Antonio Tajani, en el que señala que está a favor del cierre del espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta, que vincula con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria de inmigrantes.

"La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos", ha escrito Tajani en X, en una jornada marcada por la llegada a nado de miles de personas a las costas de la ciudad autónoma procedentes de Marruecos.

En un mensaje en la misma red social, Albares ha calificado las palabras de Tajani como algo "impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo". "Esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado mañana al Embajador de Italia", ha rematado el ministro, que en su tuit se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo que a principios de este mes determinó que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla.

Entre abril y junio de este año, y de forma excepcional, todos los migrantes que estuvieran en situación irregular, o solicitantes de protección Internacional, que hubieran llegado a España antes del 1 enero de 2026 y permanecido al menos cinco meses continuados, podían presentar su solicitud para acogerse a la regularización impulsada por el Gobierno. Esta permite residir y trabajar por al menos un año, tener acceso a servicios sociales y sanitarios y contar así con una integración social y laboral. Pero en ningún caso se les otorga la ciudadanía española.