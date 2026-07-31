La crisis migratoria desborda a las ONG en Ceuta mientras familias enteras vagan por sus calles

A las nueve de la mañana, Sebastián Antón abría las puertas del supermercado Eroski en el centro de Ceuta. Apenas una hora y media después tuvo que echar el cierre por seguridad. El establecimiento, un local pequeño, se había convertido en la única esperanza para cientos de personas que buscaban comida urgentemente.

Sebastián tiene claro que lo que está presenciando es un suceso sin parangón. "Esta no es la situación de mayo de 2021. En 2021 eran más chicos, niños, jóvenes. Ahora hay de todo". El trabajador describe un escenario de vulnerabilidad extrema, donde la desesperación tiene rostro de infancia: "Ayer me llevé a tres niñas de 12 años que estaban llorando en la calle porque no sabían qué hacer" cuenta a RTVE.

Según su testimonio, la atmósfera en la ciudad es de un nerviosismo y una incertidumbre total porque los recién llegados, exhaustos y sin haber dormido, suplican en las calles de Ceuta por algo que llevarse a la boca.

Los inmigrantes esperan largas colas en los supermercados cerrados de Ceuta. IVAN ZAMBRANO EUROPA PRESS / IVAN ZAMBRANO

Pedro Mariscal, del Banco de Alimentos de Ceuta, ha explicado en el Canal 24 horas que no tienen capacidad para dar de comer a todas las personas que han llegado: "Son 40.000 personas o más. Han entrado familias enteras".

"Esto no se resuelve en 48 horas. Y siguen entrando. Nosotros estamos para ayudar. La gente que viene llega con falta de agua y comida", ha asegurado. Mariscal espera que la situación mejore para poder seguir ayudando.

Los testimonios de Sebastián Antón y de Pedro Mariscal se traducen en cifras estremecedoras. La ciudad autónoma tiene una población de 84.000 habitantes y está colapsada por una presión migratoria sin precedentes, con más de 40.000 marroquíes por sus calles tras haber cruzado la frontera en una marea humana que las fuerzas de seguridad de España y Marruecos están empezando a contener.

El precio de este sueño de supervivencia es altísimo. Al menos 28 personas han fallecido por el momento en su intento de alcanzar suelo español a nado, víctimas de las corrientes y del agotamiento en el espigón de El Tarajal. La crisis ha mutado. Ya no solo son jóvenes buscando una oportunidad, sino familias enteras que se lanzan al mar o cruzan las colinas para escapar de una realidad que les expulsa.

La Iglesia llama a la coordinación y la caridad Ante la magnitud de la tragedia, la Iglesia local ha dado un paso al frente con un discurso centrado exclusivamente en la humanidad y la urgencia. La Diócesis de Cádiz y Ceuta ha emitido un comunicado oficial donde manifiesta su "profunda preocupación por la gravedad de los acontecimientos y por la especial vulnerabilidad de tantas personas que se ven afectadas por esta realidad". Lejos de la retórica política, la institución religiosa se ha centrado en la atención inmediata. Como Iglesia Diocesana, han reiterado su "plena disposición a colaborar con las instituciones civiles y con los organismos competentes", poniendo a su servicio todos los "medios humanos y materiales de los que disponemos para contribuir... a la atención de las necesidades que puedan surgir". Una pareja de jóvenes alcanza a nado la playa de Ceuta procedentes de Marruecos. Marcos Moreno EFE / MARCOS MORENO En un gesto de acción directa, la Diócesis ha anunciado que las colectas de las parroquias ceutíes se destinarán íntegramente a la Delegación Diocesana de Migraciones para canalizar la ayuda a través del Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio. Además, han invitado a la comunidad a "intensificar la oración por quienes sufren, por quienes tienen la responsabilidad de gestionar esta situación y por todos aquellos que trabajan para construir caminos de paz, justicia y esperanza".

Desbordamiento de recursos y cambio de perfil La Cruz Roja Española, situada "a pie de espigón", es testigo directo de cómo el sistema de acogida ha saltado por los aires. José Javier Sánchez Espinosa, director de Migraciones de la organización, confirma el cambio de tendencia. "Hasta anoche... estábamos hablando de un 99% de hombres y es verdad que desde esta mañana estamos viendo otros perfiles, que también están llegando familias con menores, que están llegando mujeres". Este nuevo escenario representa un "desafío" monumental para dar atención sanitaria básica, tratando principalmente heridas y cortes producidos por las rocas del espigón. Ceuta, al límite: comercios cerrados, miedo en las calles y un dispositivo de seguridad sobrepasado Samuel A. Pilar El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) es el epicentro de este colapso. Con una capacidad de unas 600 plazas, el centro alberga ya a más de 800 personas tras instalar carpas de emergencia, mientras que otras mil permanecen acampadas a las puertas a la espera de ser atendidas. La situación es de una precariedad absoluta, con las ONG intentando cubrir los huecos de una administración que parece ir siempre un paso por detrás de la realidad.

Entre el "efecto llamada" y el "efecto expulsión" Mientras la crisis se agrava, el debate político y jurídico se centra en las causas de esta llegada masiva. Diversas organizaciones sociales, como No Name Kitchen y la Asociación Elín, junto a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), rechazan tajantemente la teoría del "efecto llamada" vinculada a las recientes sentencias judiciales. Mauricio Valiente, director general de CEAR, ha calificado de "manipulación" el intentar culpar a las garantías jurídicas de la situación actual, recordando que estos episodios responden a situaciones cíclicas que España debe ser capaz de abordar con rapidez. La entrada masiva e ilegal de miles de personas en Ceuta, ¿crisis migratoria o coerción política? Álex Mateos Por su parte, desde Cruz Roja se apunta a una realidad mucho más profunda: el "efecto expulsión". Las personas no vienen porque sea "fácil", sino porque sus vidas en origen son insoportables. Buscan "una vida mejor, una vida segura, una vida vivible". Sin embargo, la Federación Sur Acoge advierte de que existen indicios de una "instrumentalización de la población más joven... para generar presión política", lo que convierte esta crisis migratoria en una crisis fronteriza de dimensiones internacionales.

Derechos humanos frente a la legalidad Uno de los puntos de mayor fricción es la aplicación de la ley de extranjería y las denominadas "devoluciones en caliente". Una sentencia reciente del Tribunal Supremo ha recordado que el rechazo en frontera no es aplicable a quienes entran a nado, quienes deben ser sometidos a un procedimiento de devolución ordinario con asistencia letrada y estudio individualizado de su caso. Desde Sumar han sido tajantes al respecto, reclamando que la crisis se gestione con "criterios humanitarios y respeto a los derechos humanos", exigiendo que no se produzcan "devoluciones de menores ni de personas que podrían solicitar asilo". La llegada a nado de miles de inmigrantes a Ceuta abre una nueva crisis que lleva al Gobierno a desplegar al Ejército Rodrigo García Melero, Félix Donate Mazcuñán La protección de la infancia se ha convertido en la prioridad absoluta para entidades como Unicef España. Su director ejecutivo, José María Vera, advierte de que las repatriaciones de menores "nunca pueden ser colectivas" y deben basarse siempre en una "evaluación individual del interés superior del niño". La organización urge a la puesta en marcha de mecanismos de "responsabilidad compartida" entre todas las administraciones públicas para garantizar que ningún niño vea vulnerados sus derechos básicos al llegar a nuestras costas.