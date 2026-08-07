No son dos lanchas con migrantes llegando a Andalucía en la actualidad, es un vídeo de 2023

Una semana después de la crisis migratoria en Ceuta, en la que entraron 72.000 personas de forma irregular desde Marruecos, continúan circulando en redes vídeos falsos y mensajes desinformativos. Difunden una grabación en la que se ven varias lanchas llegar a la orilla de una playa de Andalucía y la presentan como si fuera actual. Es falso, son imágenes de la costa de Adra, en Almería, en 2023.

“Esto es claramente una invasión. Imágenes de Andalucía, España”, dice en inglés uno de los mensajes que se difunde en X compartido más de 7.000 veces desde el 4 de agosto. Adjunta un vídeo de 1 minuto y 12 segundos en el que se ve la llegada de dos lanchas con decenas de personas que desembarcan en la orilla de una playa y, tras tomar tierra se dispersan. Hemos encontrado otras publicaciones que comparten el mismo vídeo estos días: “Ayer en la televisión pública decían que vienen licenciados… Aquí tenéis las dos primeras pateras con médicos e ingenieros. Las siguientes vendrán con premios Nobel y astronautas”, señala un mensaje compartido el 6 de agosto en X con más de 1.000 compartidos.