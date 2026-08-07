No son dos lanchas con migrantes llegando a Andalucía en la actualidad, es un vídeo de 2023
Una semana después de la crisis migratoria en Ceuta, en la que entraron 72.000 personas de forma irregular desde Marruecos, continúan circulando en redes vídeos falsos y mensajes desinformativos. Difunden una grabación en la que se ven varias lanchas llegar a la orilla de una playa de Andalucía y la presentan como si fuera actual. Es falso, son imágenes de la costa de Adra, en Almería, en 2023.
“Esto es claramente una invasión. Imágenes de Andalucía, España”, dice en inglés uno de los mensajes que se difunde en X compartido más de 7.000 veces desde el 4 de agosto. Adjunta un vídeo de 1 minuto y 12 segundos en el que se ve la llegada de dos lanchas con decenas de personas que desembarcan en la orilla de una playa y, tras tomar tierra se dispersan. Hemos encontrado otras publicaciones que comparten el mismo vídeo estos días: “Ayer en la televisión pública decían que vienen licenciados… Aquí tenéis las dos primeras pateras con médicos e ingenieros. Las siguientes vendrán con premios Nobel y astronautas”, señala un mensaje compartido el 6 de agosto en X con más de 1.000 compartidos.
Una grabación de 2023 en Adra, Almería
En VerificaRTVE hemos comprobado a través de una búsqueda inversa que se trata de imágenes antiguas, de 2023. Las encontramos difundidas desde el 25 de septiembre de 2023, en esta noticia del periódico Ideal, que informaba de “la llegada de pateras en la costa de Adra” “con alrededor de 80 personas a bordo”. Geolocalizamos las imágenes que muestra el vídeo en la playa de Guainos en Adra, Almería (36.74667665334338, -3.0660867757423533).
Según datos del Gobierno central, entre el jueves y el viernes pasado entraron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos hasta 72.000 personas, entre ellos 1.342 menores según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Intentando cruzar la frontera hasta la ciudad autónoma han muerto 145 personas, 82 cuerpos recuperados en aguas españolas y otros 63 en aguas marroquíes.
Desde la entrada masiva en Ceuta, en redes sociales se han difundido imágenes falsas o descontextualizadas. En VerificaRTVE ya te hemos aclarado que es falso que hayan "pillado" a RTVE grabando "posados" de menores migrantes en Ceuta y que en esta grabación no se muestra a jóvenes migrantes provocando disturbios en una calle de Ceuta, es Toulouse tras la Champions.