Es falso: no han "pillado" a RTVE grabando "posados" de menores migrantes en Ceuta
- Ceuta atiende a casi un millar de menores migrantes en sus centros
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Ceuta acoge a casi un millar de menores en sus centros, mientras otros deambulan por la calle o se esconden por miedo a ser devueltos a su país de origen. En medio de esta crisis humanitaria han difundido en redes sociales un video en el que afirman que RTVE graba "posados" de los menores para "justificar la invasión". Pero es falso. El equipo que aparece en las imágenes no es de RTVE, es de la televisión belga VRT.
"Pillan a RTVE grabando posados de menores en Ceuta para justificar la invasión", afirma un mensaje publicado en X el 4 de agosto compartido más de 4.000 veces. El video que lo acompaña muestra a un equipo de reporteros grabando imágenes de recurso de un menor en una playa de Ceuta. El mismo video y el mismo mensaje se han compartido también en Facebook y en Instagram.
El micrófono es de VRT News, la televisión belga, no de RTVE
Si observamos las imágenes podemos comprobar que el micrófono que aparece no es el de RTVE, si no el de VRT News, el principal canal de noticias de la emisora nacional flamenca VRT. En esta imagen inferior comparamos el micrófono de ambas cadenas.
La dirección de informativos de TVE confirma que en las imágenes no aparece un equipo de la corporación pública. Desde el jueves, los servicios informativos de TVE han hecho un amplio despliegue para cubrir esta crisis. A los equipos de las Unidades Informativas de Ceuta y Melilla se han sumado dos equipos del Centro Territorial de Andalucía y otros tres que viajaron desde Madrid. Y, desde Marruecos, la corresponsal de RTVE desplazada a Castillejos.
Geolocalizamos las imágenes en este punto, en las inmediaciones de la playa ceutí de El Trampolín (35.899309,-5.342688). En este vídeo de la edición matinal del Telediario de TVE del 4 de agosto puedes ver al reportero de TVE Javier Mohedano informando desde el mismo lugar en el que se graba el vídeo que circula por redes sociales y comprobar que el micrófono es distinto.
En este otro video puedes ver al enviado especial de TVE, Santiago Bustamante, informar sobre la situación de los menores migrantes que no se encuentran en centros de acogida, si no que están durmiendo en las afueras de la ciudad y apenas se valen para obtener comida y bebida. El periodista de TVE afirma que la capacidad de acogida está desbordada y que la situación es muy delicada ya que algunos de ellos "tienen una familia, no se encuentran con ella y no quieren volver a su país de origen".
Y en este reportaje, el Telediario aborda en profundidad la saturación de los centros de acogida con testimonios de los menores.
VRT confirma que su equipo aparece en las imágenes y asegura que "no escenificaron nada"
Desde VRT nos aseguran que "las imágenes muestran, efectivamente, a un equipo de VRT NWS grabando un reportaje para un programa de noticias juvenil" de la cadena en el que siguen "a un grupo de chicos menores de edad en Ceuta, en la Playa del Trampolín". Según explican, en ese momento, en la playa, soldados de las Fuerzas Regulares "repartían agua". "Hablamos con los chicos sobre por qué habían venido solos a Ceuta, les pedimos permiso para grabarlos mientras caminaban hacia el punto de distribución de agua en la playa —algo que mucha gente allí estaba haciendo—", señalan, y destacan que "eso es lo que se ve". Subrayan que "el reportaje no se manipuló de ninguna manera" y, apuntan: "Cualquiera que estuviera en la playa podía pedir agua potable a los soldados, y se la daban; por lo tanto, no escenificamos nada que no estuviera ocurriendo realmente en ese momento". Desde la televisión belga "lamentan profundamente que este breve fragmento se esté sacando deliberadamente de contexto en las redes sociales con el único fin de avivar la polarización".
Esta grabación se ha difundido también junto a la etiqueta "Ceutawood". No es la primera vez que detectamos narrativas desinformativas que buscan trasladar la idea de que ciertas crisis humanitarias están orquestadas o falseadas. Es el caso de las etiquetas Pallywood y Gazawood, que se utilizan para desacreditar el sufrimiento de los palestinos y la labor de los periodistas que informan sobre la masacre en Gaza, tal y como te contamos en VerificaRTVE.
En VerificaRTVE ya hemos desmentido otros bulos sobre la reciente crisis migratoria en Ceuta. Aclaramos que este vídeo no muestra a "musulmanes marroquíes" reunidos "en masa" en una estación de tren en España. También desmentimos que los protagonistas de esta grabación sean jóvenes migrantes provocando disturbios en Ceuta, son imágenes de Toulouse (Francia) tras la Champions, en la noche del 30 al 31 de mayo de 2026.