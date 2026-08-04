Es falso: no han "pillado" a RTVE grabando "posados" de menores migrantes en Ceuta

Ceuta acoge a casi un millar de menores en sus centros, mientras otros deambulan por la calle o se esconden por miedo a ser devueltos a su país de origen. En medio de esta crisis humanitaria han difundido en redes sociales un video en el que afirman que RTVE graba "posados" de los menores para "justificar la invasión". Pero es falso. El equipo que aparece en las imágenes no es de RTVE, es de la televisión belga VRT.

"Pillan a RTVE grabando posados de menores en Ceuta para justificar la invasión", afirma un mensaje publicado en X el 4 de agosto compartido más de 4.000 veces. El video que lo acompaña muestra a un equipo de reporteros grabando imágenes de recurso de un menor en una playa de Ceuta. El mismo video y el mismo mensaje se han compartido también en Facebook y en Instagram.

El micrófono es de VRT News, la televisión belga, no de RTVE Si observamos las imágenes podemos comprobar que el micrófono que aparece no es el de RTVE, si no el de VRT News, el principal canal de noticias de la emisora nacional flamenca VRT. En esta imagen inferior comparamos el micrófono de ambas cadenas. Comparativa del micrófono que aparece en el vídeo de redes (de VRT News) y el del reportero de TVE que informa desde el mismo lugar, la playa del Trampolín, en Ceuta VerificaRTVE La dirección de informativos de TVE confirma que en las imágenes no aparece un equipo de la corporación pública. Desde el jueves, los servicios informativos de TVE han hecho un amplio despliegue para cubrir esta crisis. A los equipos de las Unidades Informativas de Ceuta y Melilla se han sumado dos equipos del Centro Territorial de Andalucía y otros tres que viajaron desde Madrid. Y, desde Marruecos, la corresponsal de RTVE desplazada a Castillejos. Geolocalizamos las imágenes en este punto, en las inmediaciones de la playa ceutí de El Trampolín (35.899309,-5.342688). En este vídeo de la edición matinal del Telediario de TVE del 4 de agosto puedes ver al reportero de TVE Javier Mohedano informando desde el mismo lugar en el que se graba el vídeo que circula por redes sociales y comprobar que el micrófono es distinto. En este otro video puedes ver al enviado especial de TVE, Santiago Bustamante, informar sobre la situación de los menores migrantes que no se encuentran en centros de acogida, si no que están durmiendo en las afueras de la ciudad y apenas se valen para obtener comida y bebida. El periodista de TVE afirma que la capacidad de acogida está desbordada y que la situación es muy delicada ya que algunos de ellos "tienen una familia, no se encuentran con ella y no quieren volver a su país de origen". ““ Y en este reportaje, el Telediario aborda en profundidad la saturación de los centros de acogida con testimonios de los menores. 01.36 min Niños deambulan en Ceuta ante la saturación de los centros de acogida