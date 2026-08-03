No son jóvenes migrantes provocando disturbios en una calle de Ceuta, es Toulouse tras la Champions

En plena crisis migratoria por la entrada masiva de personas en situación irregular por la frontera de Ceuta, nos habéis consultado a través de nuestro servicio de WhatsApp sobre un vídeo en el que un grupo de jóvenes aparece generando destrozos en una calle y lo presentan como si fueran migrantes provocando disturbios en España. Es falso. Las imágenes se grabaron en Toulouse (Francia) la noche del 30 al 31 de mayo de 2026, tras la victoria del Paris Saint-Germain en la final de la Champions League.

El mensaje publicado en Instagram y compartido 3.600 veces desde el 30 de mayo, dice en inglés: "Escenas de España están acaparando la atención en internet. Un vídeo que circula en redes sociales muestra una calle llena de escombros mientras multitudes transitan por la zona, lo que ha generado un acalorado debate sobre el orden público, la migración y la respuesta de las autoridades locales". Lo acompaña un vídeo de 9 segundos que muestra una escena nocturna donde un grupo de jóvenes provoca destrozos en una calle.

El mismo vídeo lo podemos ver en otras plataformas como X. Una de las publicaciones, que supera los 4 millones de visualizaciones y se ha compartido 40.000 veces desde el 1 de agosto, dice: "Déjame hacerte esta pregunta simple pero directa: Si fueras un verdadero solicitante de asilo buscando ayuda y rescate para una vida mejor, ¿harías esto?".