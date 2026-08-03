La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, con lo que ninguna de las 15 presentadas hasta la fecha ha prosperado.

Fuentes del Ministerio Público han confirmado que han sido desestimadas el total de las 15 denuncias por los fallos en los cribados, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con 16 mujeres afectadas, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.

En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.