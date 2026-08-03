La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía
- Ninguna de las 15 denuncias presentadas hasta la fecha ha prosperado
- Habían sido interpuestas por el Defensor del Paciente, IU, Adelante Andalucía y 16 mujeres afectadas
La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, con lo que ninguna de las 15 presentadas hasta la fecha ha prosperado.
Fuentes del Ministerio Público han confirmado que han sido desestimadas el total de las 15 denuncias por los fallos en los cribados, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con 16 mujeres afectadas, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía.
A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.
En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.
El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.
La izquierda ve en la crisis "el mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza
La crisis de los cribados comenzó el pasado mes de octubre, cuando se conocieron retrasos en las citas que iban desde meses hasta dos años. La Junta estimó que dichos retrasos afectaron a unas 2.000 mujeres. Algunas de ellas descubrieron posteriormente un estado avanzado de la enfermedad. El gobierno autonómico de Juanma Moreno se comprometió a revisar uno a uno los mecanismos para evitar que esto se volviera a producir.
Preguntado por este asunto en el Parlamento andaluz, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que, independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama supuso el "mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza, y que por ello su coalición puso el foco en la responsabilidad política de la Junta.
Sobre este mismo asunto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía Ángeles Férriz ha afeado la "total opacidad" del Gobierno andaluz, que ha dicho que apostó por "atacar, amenazar, insultar, perseguir, e incluso intentar sancionar" a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.