Afectadas por los fallos en los cribados del cáncer de Andalucía piden al Gobierno "el resarcimiento" de las víctimas

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) ha pedido este miércoles al Gobierno el "resarcimiento" de las víctimas afectadas por los fallos en el programa andaluz de cribados de esta enfermedad, una compensación que, por el momento, solo ven posible a través de la vía judicial contra la Junta de Andalucía.

En su lucha para conseguir mejoras para las pacientes con cáncer de mama y a pocas semanas de las elecciones andaluzas, la asociación se ha reunido con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien han trasladado una batería de medidas para que sea "vehículo" con otros ministerios, según ha explicado la presidenta de Amama Sevilla, Ángela Claverol, que ha dicho a la prensa que la ministra se ha comprometido con demandas de la asociación, como que se resarzan a las víctimas por una negligencia en la gestión sanitaria que haya cometido cualquier gobierno.

De esta forma, ha declarado Claverol, las víctimas no tendrían que ir a juicio como en Andalucía, después de tener que demandar a la Junta para solicitar indemnizaciones a las distintas afectadas por los fallos en los cribados.

Recientemente Amama acusó a la Junta de Andalucía de "obligar a arrastrarse por los juzgados" a las afectadas por los fallos en el programa de cribado, tras no haber obtenido respuesta a sus reclamaciones patrimoniales.

"Habrá mujeres que se mueran antes de llegar a juicio" Amama pide que los equipos jurídicos de los gobiernos de turno respondan en un plazo máximo de 6 meses, ya que "habrá mujeres que se mueran antes de llegar a juicio". Claverol ha dicho que no existe de momento otra forma de resarcir a las víctimas, ya que no hay ninguna ley tipificada que revele otra fórmula. "No nos vamos a rendir, no nos van a callar", ha subrayado. El balance que realiza Amama del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con respecto a la sanidad pública es de "360 mujeres con cáncer de mama avanzado y metastásico, 3 muertas ya probadas y 3 que se están estudiando". Entre sus peticiones, Amama ha urgido a que se monitorice el acceso a los cribados de cáncer de mama y que haya "un acto único" que concentre mamografía, ecografía y biopsia. "Sería lo justo para evitar la tragedia que ha ocurrido en Andalucía", ha aseverado Claverol.