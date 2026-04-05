Amama demandará a la Junta de Andalucía para que indemnice a una de las afectadas por los cribados de mama

El abogado de la Asociación Amama, Manuel Jiménez, ha anunciado este domingo que demandará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los juzgados para que indemnice a Anabel, una de las primeras afectadas por los fallos de los cribados del cáncer de mama en la comunidad autónoma andaluza.

Según ha confirmado a RNE la presidenta de Amama, Ángela Claverol, la Junta de Andalucía no ha respondido a su petición, presentada hace más de seis meses.

El abogado ha denunciado en una entrevista en Radio Sevilla que hay 160 reclamaciones patrimoniales presentadas en la actualidad, así como "unas 50 o 60 en manos de las propias mujeres pendientes de su presentación, y unas 40 o 50 aproximadamente pendientes de estudio y confirmación".

Por este motivo, Jiménez ha asegurado que van a comenzar a presentar demandas judiciales "toda vez que la Junta no atiende el requerimiento alguno ni atiende a darnos otro tipo de solución".

El letrado ha relatado que el caso de Anabel fue el primero que se presentó, al tiempo que ha valorado como "curioso" que es el único en el que no han recibido "absolutamente ningún requerimiento". En este sentido, ha sostenido que el Gobierno andaluz no ha requerido "ningún papel" para su caso.