Gran Premio de Canadá, en directo la carrera al sprint de F1 2026

Sigue en vivo y minuto a minuto la carrera al sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, que se disputa este sábado en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Te la contamos en RTVE.es debajo de estas líneas a partir de las 18:00 horas peninsulares de España.

La previa

La temporada 2026 está siendo testigo de un dominio generacional sorprendente. Andrea Kimi Antonelli, al volante de su Mercedes, llega a Canadá como el sólido líder del campeonato con 100 puntos, tras una racha espectacular que incluyó victorias en China, Japón y Miami. Su compañero de equipo, George Russell, se mantiene como su principal perseguidor con 80 puntos, consolidando a Mercedes como la fuerza a batir en el mundial de constructores (180 puntos). Sin embargo, la escudería Ferrari no se queda atrás; Charles Leclerc ocupa la tercera plaza con 59 puntos, seguido de cerca por Lando Norris de McLaren. Max Verstappen, en una temporada de desafíos para Red Bull, busca en Montreal el punto de inflexión necesario para recortar distancias con el grupo de cabeza. La clasificación de constructores refleja esta jerarquía, con Mercedes liderando cómodamente sobre Ferrari y McLaren, mientras que Red Bull intenta recuperar el terreno perdido en las primeras rondas del año.

El trazado de Montreal es, por definición, un circuito de "stop-and-go" que pone a prueba tanto la velocidad punta como la potencia de los frenos. Inaugurado para la Fórmula 1 en 1978 con una victoria inaugural del héroe local Gilles Villeneuve, quien da nombre a la pista, este circuito semiurbano es famoso por sus muros implacables, destacando especialmente el "Muro de los campeones" a la salida de la última chicane. Con una longitud de 4,361 kilómetros, el circuito ha sido testigo de hitos inolvidables, como el único triunfo de Robert Kubica en 2008 o la primera victoria de Daniel Ricciardo en 2014. Históricamente, Lewis Hamilton y Michael Schumacher comparten el récord de victorias con siete cada uno, demostrando que solo los más grandes logran dominar sus chicanes rápidas y sus largas rectas. La cercanía de las protecciones y las escasas escapatorias garantizan que cualquier mínimo descuido en la carrera al sprint pueda terminar en el abandono, alterando por completo las aspiraciones de los favoritos al título.