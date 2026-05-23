Feijóo critica el "poder" que le dio Sánchez a Zapatero y ve al Gobierno "podrido": "El PSOE lo ha perdido todo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el "poder" que le dio el Gobierno de Pedro Sánchez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por su actividad con el rescate de Plus Ultra, y ha asegurado que el Ejecutivo está "podrido" y que el PSOE "lo ha perdido todo".

"Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Si los hacía era porque tenía detrás al poder del Consejo de Ministros y a la presidencia del Gobierno de España y ahí está la explicación", ha aseverado Feijóo en el Congreso del PP de Baleares, que ha reelegido líder a Marga Prohens. En el auto de imputación, el juez destaca que el acceso del expresidente a "altos cargos" del Ejecutivo de Sánchez permitió el rescate a Plus Ultra.

El líder de los 'populares' también ha aseverado que "hay que estar muy podrido moralmente o muy pringado" para leer el auto del juez en el que imputa al expresidente organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, "y salir a darle apoyo". "Todo mi reconocimiento y todo mi apoyo" fue lo que dijo el pasado miércoles Sánchez respecto a Zapatero en la sesión de control en el Congreso, en la que se enfrentó a las preguntas de Feijóo al respecto.

"¿No queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno (...) Ningún socio que se avergüence?", ha preguntado Feijóo el mismo día que decenas de miles de personas se han manifestado en Madrid pidiendo la dimisión de Sánchez, y ha denunciado que los socialistas "han sobrepasado otro límite en la decadencia".

"No habíamos visto algo así, semejante degradación institucional", ha proseguido el líder del PP. La imputación de Zapatero es inédita por ser la primera vez que la justicia investiga a un expresidente del Gobierno español.

Precisamente, ha subrayado que es "el Gobierno de las primeras veces más vergonzosas y repugnantes de nuestra democracia". En este sentido, ha recordado el juicio a José Luis Ábalos por ser el primer exministro de un Gobierno vigente en sentarse en el banquillo. También ha recordado que son "dos manos derechas" de un presidente en pleno cargo que han pasado por la cárcel (Ábalos y Santos Cerdán) y también los casos por los que están imputados la mujer y el hermano del jefe del Ejecutivo, así como la condena al fiscal general del Estado.

"La corrupción del PSOE es peor que la mafia", ya que la mafia "dejaba al margen a la familia y el sanchismo ni eso", ha apostillado.

"Los españoles no tienen otro partido de Estado que el PP" Pero también ha subrayado que después de "estas primeras veces tan penosas" habrá por primera vez un cambio "tan grande y profundo" como el que Feijóo pretende acometer en La Moncloa si gobierna: "Lo haremos todos juntos de izquierda a derecha". Y ha acusado al Gobierno de no querer ver la realidad, porque "igual que no vieron que Ábalos prostituía a mujeres de dos en dos tampoco ven que pierden elecciones de cuatro en cuatro". Así, ha destacado que en todas las elecciones que se han celebrado en lo que va de legislatura, 12, el PP ha ganado 10, mientras que las catalanas las ganó el PSC (al que Feijóo desliga del PSOE) y en el País Vasco se impuso el PNV. "El PP lo ha ganado todo y el PSOE lo ha perdido todo", ha sentenciado. Y ha incidido en que "los españoles no tienen otro partido de Estado" que el PP. Feijóo ha lanzado además su "primer compromiso" si gobierna, que ha resumido en "no robar", y ha aseverado que "millones de españoles" esperan y desean que los 'populares' estén "a la altura". A ellos, les ha dicho: "España merece nuevos tiempos. El cambio está más cerca".

Vox pide en la Audiencia Nacional prisión provisional para Zapatero Entretanto, Vox ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional como acusación popular para pedir la prisión provisional para el expresidente del Gobierno y ha solicitado que testifiquen en la causa tanto Sánchez como todos los miembros del Consejo de MInistros que participaron del rescate de Plus Ultra. "No queda nadie en el entorno de Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos", ha dicho el presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su participación en la manifestación convocada por Sociedad Civil Española. El líder de Vox, que ha asegurado que no hay nada defendible en el legado de Zapatero, ha insistido en que cada vez hay más motivos para presentar una moción de censura.

El PSOE reprocha al PP su "catastrofismo": "Puño en alto, seguimos en pie" La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha eludido referirse a Zapatero en la inauguración del Consell Nacional de las Juventudes Socialistas de Cataluña. En cambio, ha cargado contra PP y Vox por "solo" ofrecer "odio, crispación, confrontación, racismo y xenofobia" y ha presumido de logros del Partido Socialista, como haber "acabado con ETA". En cambio, ha señalado que "cada vez que se abren las urnas, el PP no puede emanciparse de Vox, y cree que "es una mala noticia" porque "a la ultraderecha se la frena, no se le pone alfombra roja para entrar en las instituciones". Con todo, ha asegurado que el PSOE "sigue gobernando este país y va a continuar haciéndolo": "Nos han matado muchas veces pero los socialistas, puño en alto, seguimos en pie". Pese al tono firme de Mínguez, otras voces en el PSOE se muestran "dolidas", como Carmen Calvo, que fue ministra de Cultura en el primer gobierno de Zapatero y también fue vicepresidenta primera con Sánchez. En una entrevista en RNE, ha dicho que habrá que estar "atentos" a que la justicia busque "la verdad" y ha sentenciado que todos los ciudadanos y también los cargos públicos están "bajo el imperio de la ley" y deben "responder a lo que corresponda".