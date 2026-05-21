Hora y dónde ver en TV gratis la final de la Champions femenina entre el FC Barcelona y el OL Lyonnes

El mejor partido de fútbol femenino de Europa se disputa este sábado en Oslo. Todo un espectáculo con dos protagonistas habituales. El FC Barcelona y el OL Lyonnes disputan la gran final de la Champions League femenina en un choque que devolverá el centro europeo a uno de los dos equipos que han dominado el continente en los últimos años.

El Barça busca poner la guinda a una temporada perfecta. Tras liderar la fase liga y eliminar a Real Madrid y Bayern de Munich, el equipo azulgrana llega a Oslo tras otra temporada espectacular. No se le ha escapado nada al equipo azulgrana, que domina con puño de hierro el fútbol español y quiere ampliar su reinado a toda Europa. Después de ganar la Supercopa de España, la Liga F y el pasado fin de semana la Copa de la Reina, las pupilas de Pere Romeu quieren hacerse con el ‘póker’ de títulos con la Champions.

En Europa, pocos equipos han hecho sombra a las blaugranas en la última década. Si en Oslo se alzan con el título, será su cuarto entorchado en la máxima competición continental. Se coronaron campeonas de Europa por primera vez en 2021 tras al Chelsea por 4-0. Y después llegaron los títulos de 2023 ante el Wolfsburg (3-2) y ante el propio OL Lyonnes (2-0) en la final de 2024. La temporada pasada perdió la final contra el Arsenal y quiere resarcirse este sábado. Para hacerse una idea del dominio aplastante del Barça, un dato es clave: ésta es la sexta final consecutiva que disputa.

Unas estadísticas que abrumarían a cualquier rival. Pero es que enfrente tendrá al todopoderoso OL Lyonnes, el equipo más laureado de Europa. Ocho títulos guarda en sus vitrinas el club francés, que no se conforma con eso y quiere en Oslo el noveno. Ganó el primer título en 2011 y el último en 2022, precisamente contra el Barça. Con esta, lleva ya doce finales disputadas. Estadísticas que asustan y dan cuenta de la enjundia de las francesas. Ahora, el OL Lyonnes está dirigido por Jonatan Giráldez, exentrenador azulgrana entre 2021 y 2024, con el que conquistó dos 'Champions'.

Cuarta final entre FC Barcelona y OL Lyonnes El del sábado será el cuarto enfrentamiento en una final por la Copa de Europa entre los dos conjuntos, con un balance favorable a favor de las francesas (2-1). Hasta la fecha, se han enfrentado por el cetro europeo en las finales del 2019, 2022 y 2024. En la primera final, El Barça cayó de forma rotunda por 4-1 en Budapest ante un Lyon que lograba su sexto título, el cuarto de manera consecutiva. En 2022, se volvieron enfrentar ambos equipos en Turín y las francesas volvieron a imponerse por 3-1. El Barça estaba ante la oportunidad de revalidad el título que había conseguido en 2021 pero las galas se interpusieron en su camino. Sin embargo, dos años después la historia iba a cambiar y en un San Mamés a rebosar, las azulgranas se tomaron cumplida venganza y conquistaron su tercera Copa de Europa confirmando el cambio de tendencia en el fútbol continental. Pere Romeu, técnico del Barcelona, confía en recuperar tanto a la delantera noruega Caroline Graham Hansen como a la central Irene Paredes, ambas ausentes en la final de Copa de la Reina, para la final de la Champions. Con la que sí podrá contar es que la doble ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, que poco a poco ha ido cogiendo ritmo de competición tras regresar de su larga lesión. Y en ataque, plena confianza en la máxima goleadora de la competición (9 goles), Ewa Pajor, para perforar la portería francesa.