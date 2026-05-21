Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 23 al 24 de mayo

Un fin de semana más, RTVE Play te trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar el sábado 23 y el domingo 24 de mayo se encuentran el fútbol, el fútbol sala, el ciclismo o el atletismo, entre otros.

Tanto Teledeporte como la plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirán en directo las mejores competiciones deportivas del fin de semana. El evento, sin duda, más destacado es la final de la Champions femenina en la que el FC Barcelona aspira a culminar una temporada magnífica conquistando el título continental ante el OL Lyonnes en Oslo. Otro título en juego será la Copa del Rey de fútbol sala, que reúne en Cáceres a los cuatro mejores equipos de España.

La agonía se vivirá en directo desde el estadio de Montilivi donde Girona y Elche disputarán un partido trascendental para evitar el descenso en la última jornada de Primera División. En categorías inferiores, se disputa la final de la Copa de campeones juvenil y el encuentro de Primera Federación entre el Guadalajara - Real Madrid Castilla. En ciclismo, se sigue disputando La Vuelta femenina a Burgos. Y no podemos dejar pasar el GP cantonés de atletismo desde A Coruña y las semifinales de los play-off de la liga femenina de balonmano y de la liga masculina de hockey patines. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play el próximo fin de semana? ¡Consulta nuestra agenda!

Sábado 23 de mayo de 2026 08:00 horas: Tiro con arco. Campeonato de Europa. Final equipos compuesto (Antalya - Turquía). Teledeporte y RTVE Play 10:00 horas: Fútbol sala. Primera División femenina Iberdrola. 29ª jornada Arriva AD Alcorcón - STV Roldán. Teledeporte y RTVE Play 12:00 horas: Fútbol sala. Copa del Rey. 1ª semifinal. Jimbee Cartagena Costa Cálida - Viña Albali Valdepeñas (Cáceres). Teledeporte y RTVE Play 13:00 horas: Tiro con arco. Campeonato de Europa. Final individual compuesto (Antalya - Turquía). Teledeporte y RTVE Play 14:30 horas: Ciclismo. La Vuelta a Burgos femenina. 3ª etapa Busto de Bureba - Medina de Pomar (126 km). Teledeporte y RTVE Play 16:00 horas: Fútbol sala. Copa del Rey. 2ª semifinal. Barça - Jaén Paraíso interior (Cáceres). Teledeporte y RTVE Play 17:00 horas: Atletismo. GP cantonés carrera femenina (A Coruña). Teledeporte y RTVE Play 18:00 horas: Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. 22ª jornada. Amivel Reyes Gutiérrez - ADM Econy Gran Canaria. Teledeporte y RTVE Play 18:00 horas: Fútbol. Liga de Campeones femenina. Final. FC Barcelona – OL Lyonnes (Oslo). Teledeporte y RTVE Play 18:30 horas: Fútbol. Primera Federación. 38ª jornada. CD Guadalajara - Real Madrid Castilla. Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Atletismo. GP cantonés. Carrera masculina (A Coruña). Teledeporte y RTVE Play 21:00 horas: Fútbol. Primera División masculina. Jornada 38. Girona - Elche. Teledeporte