Alexia Putellas: "Barcelona y Olympique somos los dos mejores equipos de Europa, será un gran espectáculo"
- La capitana del Barça afirma en una entrevista a la UEFA que el torneo tiene "algo especial, esa sensación de grandeza"
- Barcelona - Olympique de Lyonnes, final Champions League femenina en directo, sábado a las 18:00 en La 1 y RTVE Play
La centrocampista española Alexia Putellas afronta este sábado con su equipo, el FC Barcelona, el reto de superar al Olympique Lyonnes en la final de la Champions League. Son los dos mejores equipos de Europa, se conocen y se tienen ganas. "El mundo entero estará esperando ver un gran espectáculo", asegura este lunes en una entrevista para los medios de la UEFA.
El Barça tiene tres títulos, el Olympique tiene ocho. Se han enfrentado tres veces en las finales, con dos para las francesas y una para las españolas. Además, en esta última Alexia fue decisiva, anotando el 2-0 final ante un abarrotado San Mamés.
Pero ahora "las cosas han cambiado", como reconoce la doble Balón de Oro. Entonces en el banquillo azulgrana se sentaba Jonatan Giráldez, que ahora entrena al rival, y su segundo de entonces, Pere Romeu, es el actual primer técnico barcelonista. "Ellas han hecho algunos cambios en su plantilla, aunque sus jugadoras clave siguen ahí", añade.
En cuanto a lo incierto del resultado, afirma Alexia: "Al ser una final de Champions contra un equipo como el Olympique, creo que es difícil predecir qué va a pasar. Lo único que sé es que será un partido muy igualado, al fin y al cabo, somos los dos mejores equipos de Europa, así que va a ser un gran partido".
Y es que el Barça ha acumulado seis finales consecutivas en los últimos años, aunque sólo con la mitad de títulos por el momento. Después de ganar la de 2024, el año pasado perdieron contra el Arsenal FC inglés: "Cuando te importa tanto tu profesión y el club, si el resultado no es bueno o no tienes un buen partido, realmente es algo que lo sientes. La decepción de perder la final del año pasado ha servido de motivación esta temporada, pero también es tu responsabilidad asegurarte de que sea sólo temporal, que dure unas horas o un par de días como máximo porque luego tendrás otra oportunidad y tendrás que volver al cien por cien".
Esa mentalidad le viene de casa, ya que en el Barça "las exigencias siempre son máximas. Así que estás en un estado constante de insatisfacción y te empuja a tus límites", asegura. Pero la superioridad es tal en las competiciones domésticas, que hace que la Champions sea su mayor reto y su mejor termómetro.
"La Champions te da sensación de grandeza"
Alexia disfruta la Champions y esa "sensación de grandeza" que da la competición: "Cuando llegan los días de partido de Champions, sientes que es uno importante y trascendental, da igual si es la fase de grupos o las eliminatorias, te da la sensación de que es algo especial y diferente". "Es como ponerse el mejor atuendo porque se acerca el gran día, el día en que toda Europa, de hecho el mundo entero, estará mirando y esperando ver un gran espectáculo", asegura.
"Estás jugando contra las mejores, lo cual siempre es un desafío, y eso es algo que los mejores equipos y las mejores jugadoras siempre desean, el intentar competir contra los mejores porque eso te obliga a dar lo mejor de ti. Es en esos momentos cuando la presión es máxima y se puede sentir, así que también es un día importante por ese motivo", añade.
La Champions le ha dado a la de Mollet del Vallès (Barcelona) uno de sus mejores recuerdos, al margen de los títulos, el día que cumplió 500 partidos con el Barça, marcando un gol en el retorno al Spotify Camp Nou en el 6-0 ante el Real Madrid en la vuelta de cuartos de final: "No sé quién escribió el guion, pero le doy las gracias; estaba predestinado a suceder. Estaba absolutamente encantada y creo que eso se contagió a mis compañeras de equipo porque se pusieron en mi lugar, tal como yo lo habría hecho si se hubiera tratado de otro de mis compañeras, y reconocieron lo especial que fue ese día".