Alexia Putellas: "Barcelona y Olympique somos los dos mejores equipos de Europa, será un gran espectáculo"

La centrocampista española Alexia Putellas afronta este sábado con su equipo, el FC Barcelona, el reto de superar al Olympique Lyonnes en la final de la Champions League. Son los dos mejores equipos de Europa, se conocen y se tienen ganas. "El mundo entero estará esperando ver un gran espectáculo", asegura este lunes en una entrevista para los medios de la UEFA.

El Barça tiene tres títulos, el Olympique tiene ocho. Se han enfrentado tres veces en las finales, con dos para las francesas y una para las españolas. Además, en esta última Alexia fue decisiva, anotando el 2-0 final ante un abarrotado San Mamés.

Pero ahora "las cosas han cambiado", como reconoce la doble Balón de Oro. Entonces en el banquillo azulgrana se sentaba Jonatan Giráldez, que ahora entrena al rival, y su segundo de entonces, Pere Romeu, es el actual primer técnico barcelonista. "Ellas han hecho algunos cambios en su plantilla, aunque sus jugadoras clave siguen ahí", añade.

En cuanto a lo incierto del resultado, afirma Alexia: "Al ser una final de Champions contra un equipo como el Olympique, creo que es difícil predecir qué va a pasar. Lo único que sé es que será un partido muy igualado, al fin y al cabo, somos los dos mejores equipos de Europa, así que va a ser un gran partido".

Y es que el Barça ha acumulado seis finales consecutivas en los últimos años, aunque sólo con la mitad de títulos por el momento. Después de ganar la de 2024, el año pasado perdieron contra el Arsenal FC inglés: "Cuando te importa tanto tu profesión y el club, si el resultado no es bueno o no tienes un buen partido, realmente es algo que lo sientes. La decepción de perder la final del año pasado ha servido de motivación esta temporada, pero también es tu responsabilidad asegurarte de que sea sólo temporal, que dure unas horas o un par de días como máximo porque luego tendrás otra oportunidad y tendrás que volver al cien por cien".

Esa mentalidad le viene de casa, ya que en el Barça "las exigencias siempre son máximas. Así que estás en un estado constante de insatisfacción y te empuja a tus límites", asegura. Pero la superioridad es tal en las competiciones domésticas, que hace que la Champions sea su mayor reto y su mejor termómetro.