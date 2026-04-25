Bayern - Barcelona, en directo hoy las semifinales de la Champions femenina: ya hay alineaciones en Múnich

El FC Barcelona femenino visita Baviera en la ida de las semifinales de Liga de Campeones para medirse al Bayern de Múnich. Las de Pere Romeu flamantes campeonas de liga se miden a otras flamantes vencedoras de su liga doméstica.

A pesar de no poder contar aún con la lesionada Aitana Bonmatí, las culés viven uno de los mejores momentos del curso, algo parecido a lo que atraviesan las alemanas. Solo han encajado una única derrota en la presente Liga de Campeones. Y fue precisamente ante el Barcelona, que en la fase liga le endosó un 7-1 al equipo entrenado por el español José Barcala.

Más allá de la goleada que sufrieron en el Johan Cruyff, el curso del equipo de José Barcala está siendo inmaculado. Al igual que las de Pere Romeu, también jugarán la final copera de su país.

Así, mientras que las azulgranas, que terminaron primeras en la fase liga, han vencido al Real Madrid en cuartos con un agregado de 12-2, las de Barcala, que terminaron cuartas, superaron en la eliminatoria previa al Manchester United con un resultado global de 5-3, habiendo ganado ambos partidos (2-1 y 2-3).

Pese al fantástico momento por el que pasan las alemanas, las españolas, que ostentan la condición de vigente subcampeón de la competición, cuentan con la etiqueta de favoritas: suman tres títulos y han jugado seis finales en las últimas siete temporadas. El Bayern, en cambio, nunca ha pasado la barrera de las semifinales.