Brasil - Marruecos: Hora y dónde gratis hoy en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este domingo 14 de junio a las 00:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Brasil y Marruecos del Grupo C del Mundial 2026 se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

La pentacampeona del mundo y la reciente campeona de África (en los despachos) están destinados a pelear por el liderato un grupo C que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después. Por eso, el partido con el que se estrena este grupo se antoja decisivo para determinar quién puede terminar primera. El escenario será el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, que acogerá el 19 de julio la gran final.

Será la segunda vez que se enfrenten Brasil y Marruecos en un Mundial después de la victoria de Brasil por 3-0 en la fase de grupos de la cita de Francia 1998, un partido en el que Ronaldo y Rivaldo marcaron sus primeros goles en la competición. Después, solo se han vuelto a enfrentar otra vez. Fue un amistoso disputado en marzo de 2023 en Túnez, que terminó con victoria de Marruecos por 2-1.

Brasil comienza un nuevo asalto a su sexta estrella Por nombre e historia Brasil siempre aspira a lo más alto en un Mundial. Pero la realidad es que esta ‘canarinha’ no asusta como el de otras décadas. Está en plena fase de adaptación a lo que requiere el seleccionador Carlo Ancelotti, el primer técnico extranjero que dirige al combinado brasileño. Tras un baile de técnicos desde la salida de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', el italiano Carlo Ancelotti, avalado por su exitoso paso por los clubes más potentes de Europa, aceptó el desafío de tomar las riendas de la 'verdeamarela'. Su llegada detuvo la sangría de malos resultados, aunque tampoco ha disparado la euforia. En diez partidos ha logrado apenas cinco victorias, con dos empates y tres derrotas. Este Brasil cuenta con un importante déficit, que es su fragilidad defensiva. Ha encajado diez goles en los últimos siete partidos ante Japón (3), Túnez (1), Francia (2), Croacia (1), Panamá (2) y Egipto (1). Sólo logró dejar su portería a cero contra Senegal. Jugadores de Brasil entrenan en el centro Columbia Park (Nuea Jersey).EFE/ Sebastiao Moreira Las mayores armas de Brasil llegarán por las bandas, donde sus dueños son dos grandes conocidos del fútbol español. Por un lado, Vinicius Jr, del Real Madrid, y en la otra, Rapinha, del Barcelona. Pero todos los focos previos al Mundial se los ha llevado la sorprendente convocatoria de Neymar, que no juega con la absoluta desde octubre de 2023. Su edad pero sobre todo su lesión han cuestionado mucho la decisión de Ancelotti. El atacante se perdió los amistosos contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut frente a Marruecos.

Marruecos, a confirmar su progresión Marruecos llega a este Mundial después de ser la gran revelación del anterior al alcanzar unas históricas semifinales, tras dejar por el camino a potencias como España y Portugal. Fue la primera vez que una selección africana rompió la barrera de los cuartos de final. En esta edición espera quitarse la etiqueta de promesa y confirmarse como un rival de elite. Por el camino se colgó una meritoria medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha conquistado en enero la Copa de África por una decisión en los despachos después de la polémica final que terminó perdiendo contra Senegal. En el banquillo, Walid Regragui, artífice de la gesta de Catar 2022, fue sustituido en marzo pasado por Mohamed Ouahbi, que se proclamó campeón del mundo con el combinado marroquí sub-20 en octubre de 2025. Y sobre el césped cuenta con un plantel plagado de jugadores que militan en equipos de las ligas europeas, como España, Francia y Países Bajos. Capitaneado por Achraf Hakimi, lateral del PSG, el equipo cuenta con extremos rápidos como Brahim Díaz (Real Madrid). En el medio, Neil El Aynaoui viene de hacer una buena temporada con el Roma. Yassine Bounou 'Bono' continúa siendo un portero de garantías. En los días previos, han tenido que hacer dos sustituciones por lesión. Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd han abandonado la concentración y se han incorporado en su lugar Amine Sbai y Marwane Saadane.