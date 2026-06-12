Brasil - Marruecos: Hora y dónde gratis hoy en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026
- La pentacampeona del mundo debuta contra la revelación de Catar 2022 y campeona de África
- Consulta el horario y dónde ver el enfrentamiento más destacado de cada jornada
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Este domingo 14 de junio a las 00:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Brasil y Marruecos del Grupo C del Mundial 2026 se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
La pentacampeona del mundo y la reciente campeona de África (en los despachos) están destinados a pelear por el liderato un grupo C que completan la correosa Escocia y una Haití que vuelve a una fase final del torneo más de medio siglo después. Por eso, el partido con el que se estrena este grupo se antoja decisivo para determinar quién puede terminar primera. El escenario será el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, que acogerá el 19 de julio la gran final.
Será la segunda vez que se enfrenten Brasil y Marruecos en un Mundial después de la victoria de Brasil por 3-0 en la fase de grupos de la cita de Francia 1998, un partido en el que Ronaldo y Rivaldo marcaron sus primeros goles en la competición. Después, solo se han vuelto a enfrentar otra vez. Fue un amistoso disputado en marzo de 2023 en Túnez, que terminó con victoria de Marruecos por 2-1.
Brasil comienza un nuevo asalto a su sexta estrella
Por nombre e historia Brasil siempre aspira a lo más alto en un Mundial. Pero la realidad es que esta ‘canarinha’ no asusta como el de otras décadas. Está en plena fase de adaptación a lo que requiere el seleccionador Carlo Ancelotti, el primer técnico extranjero que dirige al combinado brasileño.
Tras un baile de técnicos desde la salida de Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', el italiano Carlo Ancelotti, avalado por su exitoso paso por los clubes más potentes de Europa, aceptó el desafío de tomar las riendas de la 'verdeamarela'. Su llegada detuvo la sangría de malos resultados, aunque tampoco ha disparado la euforia. En diez partidos ha logrado apenas cinco victorias, con dos empates y tres derrotas.
Este Brasil cuenta con un importante déficit, que es su fragilidad defensiva. Ha encajado diez goles en los últimos siete partidos ante Japón (3), Túnez (1), Francia (2), Croacia (1), Panamá (2) y Egipto (1). Sólo logró dejar su portería a cero contra Senegal.
Las mayores armas de Brasil llegarán por las bandas, donde sus dueños son dos grandes conocidos del fútbol español. Por un lado, Vinicius Jr, del Real Madrid, y en la otra, Rapinha, del Barcelona. Pero todos los focos previos al Mundial se los ha llevado la sorprendente convocatoria de Neymar, que no juega con la absoluta desde octubre de 2023. Su edad pero sobre todo su lesión han cuestionado mucho la decisión de Ancelotti. El atacante se perdió los amistosos contra Panamá y Egipto, y es seria duda para el debut frente a Marruecos.
Marruecos, a confirmar su progresión
Marruecos llega a este Mundial después de ser la gran revelación del anterior al alcanzar unas históricas semifinales, tras dejar por el camino a potencias como España y Portugal. Fue la primera vez que una selección africana rompió la barrera de los cuartos de final. En esta edición espera quitarse la etiqueta de promesa y confirmarse como un rival de elite.
Por el camino se colgó una meritoria medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y ha conquistado en enero la Copa de África por una decisión en los despachos después de la polémica final que terminó perdiendo contra Senegal.
En el banquillo, Walid Regragui, artífice de la gesta de Catar 2022, fue sustituido en marzo pasado por Mohamed Ouahbi, que se proclamó campeón del mundo con el combinado marroquí sub-20 en octubre de 2025.
Y sobre el césped cuenta con un plantel plagado de jugadores que militan en equipos de las ligas europeas, como España, Francia y Países Bajos. Capitaneado por Achraf Hakimi, lateral del PSG, el equipo cuenta con extremos rápidos como Brahim Díaz (Real Madrid). En el medio, Neil El Aynaoui viene de hacer una buena temporada con el Roma. Yassine Bounou 'Bono' continúa siendo un portero de garantías. En los días previos, han tenido que hacer dos sustituciones por lesión. Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd han abandonado la concentración y se han incorporado en su lugar Amine Sbai y Marwane Saadane.
Hora, canal y dónde ver gratis hoy en TV el Brasil vs Marruecosa del Mundial 2026
El partido del Mundial 2026 entre Brasil y Marruecos, correspondiente al Grupo C, podrá verse en directo este domingo 14 de junio a partir de las 00:00 horas (hora peninsular) en La 1 de RTVE, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play, donde se ofrecerá la posibilidad de escuchar el encuentro narrado en catalán. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de última hora durante el partido con la retransmisión de RNE y el directo minuto a minuto en RTVE.es.
RTVE Play se está volcando con el Mundial con contenidos informativos y la retransmisión en exclusiva del mejor partido de cada jornada y de todos los encuentros de la selección. Hasta la final del próximo 19 de julio se emitirán en directo y gratis un total de 34 encuentros del Mundial 2026. Para poder disfrutar de los todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada.
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