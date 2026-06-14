Países Bajos - Japón, en directo hoy el partido del grupo F del Mundial 2026

Países Bajos y Japón protagonizan este domingo uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del grupo F del Mundial 2026 que se disputa en Dallas y que podrás seguir en esta página desde las 22.00 hora peninsular española.

En directo, Países Bajos vs Japón | Mundial 2026

La previa El duelo enfrenta a dos selecciones habituales de las fases finales y con aspiraciones de alcanzar las rondas eliminatorias en un grupo que completan Suecia y Túnez. Para ambos, empezar sumando puede resultar decisivo en una liguilla que se presenta especialmente exigente y equilibrada. La selección neerlandesa llega a la cita con el objetivo de confirmar que sigue siendo una de las grandes potencias del fútbol mundial. Aunque su palmarés continúa resistiéndose a nivel mundialista, la Oranje mantiene una relación especial con este torneo. Tres finales disputadas, un tercer puesto y otro cuarto lugar convierten a Países Bajos en una de las selecciones con mejor historial entre las que nunca han logrado levantar la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Ronald Koeman afronta su duodécimo Mundial apoyado en una generación madura y experimentada. La clasificación fue solvente, con un fútbol ofensivo y una notable solidez defensiva, señales de que los neerlandeses vuelven a sentirse cómodos entre los candidatos a llegar lejos.

Países Bajos quiere volver a ser protagonista en un Mundial Virgil van Dijk seguirá ejerciendo de líder de una selección que cuenta con uno de los centros del campo más completos del torneo. Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch forman una sala de máquinas capaz de dominar partidos a través de la posesión y el ritmo de juego. En ataque, Memphis Depay continúa siendo la gran referencia. El máximo goleador histórico de la selección neerlandesa afronta una nueva Copa del Mundo con la intención de ampliar su legado y liderar a un equipo que ha perdido por lesión a una pieza importante como Xavi Simons. Junto a él, futbolistas como Cody Gakpo o Wout Weghorst aportan alternativas para un conjunto que mantiene una clara vocación ofensiva. Sin embargo, Japón ha demostrado durante los últimos años que ya no se conforma con competir. Los Samuráis Azules encadenan ocho participaciones mundialistas consecutivas y se han convertido en uno de los rivales más incómodos del panorama internacional.