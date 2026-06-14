Haití - Escocia, en directo hoy el partido del grupo C del Mundial 2026

Escocia y Haití afrontan esta madrugada (en horario español) un duelo que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación en el grupo C del Mundial 2026. Mientras Brasil y Marruecos parten como favoritos para ocupar las dos primeras plazas, británicos y caribeños saben que un buen estreno puede marcar la diferencia en la pelea por una de las plazas de mejor tercero que dan acceso a los dieciseisavos de final.

En directo, Haití vs Escocia | Mundial 2026

El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan a la cita con la ilusión de seguir escribiendo páginas inéditas en su historia mundialista. Escocia regresa a una Copa del Mundo 28 años después de su última participación, mientras que Haití vuelve al gran escenario 52 años después de su única presencia, en Alemania 1974.

Los escoceses aterrizan en Norteamérica impulsados por una generación que ha devuelto la ilusión a la afición. El equipo dirigido por Steve Clarke consiguió la clasificación tras una emocionante fase previa y sueña ahora con superar por primera vez una fase de grupos mundialista. La ampliación del torneo a 48 selecciones abre nuevas posibilidades para un combinado que ha recuperado competitividad en los últimos años.

El bloque es la gran fortaleza del llamado Ejército de Tartán. Con el capitán Andy Robertson como referente desde el lateral izquierdo, la llegada de Scott McTominay desde segunda línea y el liderazgo de John McGinn en el centro del campo, Escocia ha construido una identidad reconocible basada en la intensidad, la solidaridad defensiva y la capacidad para competir ante rivales de mayor talento individual.

Además, Escocia cuenta con argumentos ofensivos para hacer daño. Lawrence Shankland llega al Mundial en uno de los mejores momentos de su carrera tras una temporada muy productiva de cara al gol, mientras que Steve Clarke mantiene la confianza en un grupo que ya ha demostrado ser capaz de firmar victorias de prestigio en los últimos años.