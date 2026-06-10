¿Cuánto sabes del Mundial 2026?: Participa en todas nuestras encuestas y demuestra que eres el más futbolero

El Mundial 2026 ya está aquí y en RTVE lo puedes vivir como nunca. Lo mejor de la cita mundialista lo puedes disfrutar aquí. Cada día La 1 y RTVE Play transmiten en directo y gratis el mejor partido, incluyendo todos los que dispute España. El 15 de junio contra Cabo Verde, el 21 ante Arabia Saudí y el 27 contra Uruguay.

Para poder disfrutar de los todos los contenidos de RTVE Play es imprescindible registrarse. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada.

Todos los contenidos relacionados con el Mundial 2026 los podrás disfrutar como nunca antes en RTVE Play y en su nuevo portal TDP Play. Además, su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos y posts que ayuden a amplificar y a entender mejor todo lo que ocurra en el Mundial.

Para calentar motores y disfrutar de todo el ambiente previo a lo que supone el gran torneo futbolístico, que se celebra cada cuatro años, te proponemos que a través de la plataforma “Participa” de RTVE demuestres que tienes las ganas y los conocimientos para ser un auténtico forofo del Mundial.

Si eres de los que no se le pasa una estadística y que lo sabes todo sobre este torneo, te retamos a que participes en nuestro quiz. Eso sí, no valen trampas, que nos conocemos y la IA tiene mucho peligro.

También te proponemos que hagas tus propios pronósticos y que vaticines qué selección va a ser la próxima campeona del mundo y el camino que crees que va a recorrer la selección española.

Y si te quedas con ganas de más, subimos la apuesta y te animamos a que hagas tu propia clasificación de los 12 grupos que componen la primera fase.

Como en todo gran campeonato, habrá que estar muy pendientes al rendimiento de las estrellas futbolísticas. ¿Tú eres más Cristiano o de Messi? ¿De Mbappé o de Lamine? No digas nada, participa y elige a tu favorito.

Por supuesto, no podíamos obviar a la selección española. ¿Conoces a los 26 convocados por Luis de la Fuente? Más allá de qué equipo seas de la Liga, todos vamos con La Roja. Elige al jugador español que más guste.

El Mundial se disputará por primera vez en la historia en tres países. ¿Conoces los 16 estadios que acogerán los partidos? Anímate y decide cuál te parece más bonito.

Si te has quedado con ganas de más, no te preocupes. En cada partido retransmitido por RTVE Play, tendrás la oportunidad de hacer una quiniela previa, empezando por el inaugural entre México y Sudáfrica.