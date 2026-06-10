Mundial 2026: Teledeporte arranca sus '24 horas Mundial' con un homenaje a los campeones de 2010

A solo un día de que arranque la gran cita deportiva del año, Teledeporte se pone ya la camiseta de la Selección para vivir el Mundial con más partidos de la historia con la programación mundialista más ambiciosa del canal hasta la fecha.

La programación especial se incia etsa tarde a las 20:00 horas con Marcos López y Lara Gandarillas como maestros de ceremonia para presentar el gran despliegue de RTVE en el Mundial. A continuación, l partido más importante de la historia de nuestro fútbol: la final España - Países Bajos del Mundial de Sudáfrica 2010 que nos coronó como campeones del Mundo.

Más tarde, por primera vez juntos en televisión, el seleccionador de aquel equipo, Vicente del Bosque, y el expresidente de la Federación, Ángel Villar, recordarán en directo en ‘Estudio Estadio Mundial’ con Felipe del Campo lo ocurrido en Sudáfrica. Será para estrenar el nuevo plató de deportes de RTVE que contará con un doble set informativo y de debate para no perderse detalle de todo lo que ocurre en el campeonato.

Una programación mundialista a la altura Cada día desde primera hora, Teledeporte recogerá toda la actualidad de la jornada cada mañana con la emisión del mejor partido de la jornada anterior. Después, 'Estadio 2 Mundial', en directo a las 14:00 horas, dirigido y presentado por Marc Martín. La programación continúa por la tarde con ‘Gran Estadio Mundial’, dirigido y presentado por Álex Argelés y con una mesa de especialistas en fútbol internacional como Cristina Bea, Alberto López Frau, Sara Carmona, Álvaro Von Richetti, Adrián Blanco y José David López. Por la noche, será el turno de ‘Estudio Estadio Mundial’, un espacio conducido por el Director de Teledporte, Felipe del Campo, que recogerá todos los resúmenes de la jornada y analizará en una doble mesa lo acontecido durante el día. Una primera tertulia futbolera con tres exinternacionales, Miguel Torres, Fernando Llorente y Julio Salinas; y tres leyendas de la selección femenina: Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla. Además, por la mesa de ‘Estudio Estadio Mundial’ pasarán colaboradores de diferentes medios como Juan Ignacio Gallardo, Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Aitor Lagunas, Rafa Marañón, Sergio López, Danae Boronat y Gonzalo Miró, junto a otras periodistas deportivas como Irati Vidal, Irene Junquera o Lorena González. También habrá una mesa de análisis en la que la nostalgia del Mundial llegará de la mano del director de ‘Conexión Vintage’, Paco Grande.