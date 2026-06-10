Mundial 2026: Teledeporte arranca sus '24 horas Mundial' con un homenaje a los campeones de 2010
- Esta tarde, desde las 20:00 horas, programación especial con Marcos López y Lara Gandarillas para narrar el despliegue de RTVE
- A las 20:30 horas, la final España-Países Bajos del Mundial de 2010
- Vicente del Bosque y Ángel Villar estrenan con Felipe del Campo en ‘Estudio Estadio Mundial’ el nuevo plató de Teledeporte
- El canal deportivo de RTVE emitirá 104 ‘superresúmenes’ de todos los partidos del campeonato
- En RTVE Play, ya disponible el portal Teledeporte Play para vivir un partido en directo al día, resúmenes y contenidos exclusivos
A solo un día de que arranque la gran cita deportiva del año, Teledeporte se pone ya la camiseta de la Selección para vivir el Mundial con más partidos de la historia con la programación mundialista más ambiciosa del canal hasta la fecha.
La programación especial se incia etsa tarde a las 20:00 horas con Marcos López y Lara Gandarillas como maestros de ceremonia para presentar el gran despliegue de RTVE en el Mundial. A continuación, l partido más importante de la historia de nuestro fútbol: la final España - Países Bajos del Mundial de Sudáfrica 2010 que nos coronó como campeones del Mundo.
Más tarde, por primera vez juntos en televisión, el seleccionador de aquel equipo, Vicente del Bosque, y el expresidente de la Federación, Ángel Villar, recordarán en directo en ‘Estudio Estadio Mundial’ con Felipe del Campo lo ocurrido en Sudáfrica. Será para estrenar el nuevo plató de deportes de RTVE que contará con un doble set informativo y de debate para no perderse detalle de todo lo que ocurre en el campeonato.
Una programación mundialista a la altura
Cada día desde primera hora, Teledeporte recogerá toda la actualidad de la jornada cada mañana con la emisión del mejor partido de la jornada anterior. Después, 'Estadio 2 Mundial', en directo a las 14:00 horas, dirigido y presentado por Marc Martín.
La programación continúa por la tarde con ‘Gran Estadio Mundial’, dirigido y presentado por Álex Argelés y con una mesa de especialistas en fútbol internacional como Cristina Bea, Alberto López Frau, Sara Carmona, Álvaro Von Richetti, Adrián Blanco y José David López.
Por la noche, será el turno de ‘Estudio Estadio Mundial’, un espacio conducido por el Director de Teledporte, Felipe del Campo, que recogerá todos los resúmenes de la jornada y analizará en una doble mesa lo acontecido durante el día. Una primera tertulia futbolera con tres exinternacionales, Miguel Torres, Fernando Llorente y Julio Salinas; y tres leyendas de la selección femenina: Marta Corredera, Amanda Sampedro y Virginia Torrecilla.
Además, por la mesa de ‘Estudio Estadio Mundial’ pasarán colaboradores de diferentes medios como Juan Ignacio Gallardo, Jesús Gallego, Joseba Larrañaga, Aitor Lagunas, Rafa Marañón, Sergio López, Danae Boronat y Gonzalo Miró, junto a otras periodistas deportivas como Irati Vidal, Irene Junquera o Lorena González. También habrá una mesa de análisis en la que la nostalgia del Mundial llegará de la mano del director de ‘Conexión Vintage’, Paco Grande.
Teledeporte Play, el nuevo portal de deportes de RTVE Play
Además del Mundial, para ampliar toda la oferta deportiva, RTVE Play apuesta por el deporte y lanza el nuevo portal Teledeporte Play, con el que la información se abrirá a nuevos canales, contenido y un diseño más actualizado, que integra Teledeporte como la referencia del deporte en RTVE.
Durante la cita mundialista, RTVE Play ofrecerá un partido en directo cada día, detallará en una agenda qué podrán ver los usuarios en cada jornada y publicará un vídeo-resumen de todos los partidos del Mundial. La plataforma también tendrá una programación especial y su canal EN PLAY contará con varios programas originales en directo con previos, programas comentando los partidos, y posts que ayuden a entender mejor todo lo que ocurra. Una oferta para que los usuarios no se pierdan nada y elijan qué ver cada momento, en cualquier lugar o dispositivo.
Y a lo largo del verano, el nuevo portal Teledeporte Play se volcará con el Tour de Francia masculino y femenino, el Europeo de Atletismo, el Mundial de Gimnasia Rítmica, La Vuelta, el Mundial femenino de Baloncesto o los Mundiales de Ciclismo. Los usuarios encontrarán dentro de Teledeporte Play portadas especiales de los eventos más destacados y de diferentes disciplinas para que puedan buscar todo el contenido de su deporte favorito.